Ivica Todorić

Bloomberg je za svoje pretplatnike objavio tekst pod naslovom "Agrokor se suočava s nervozom investitora zbog problema s dugom", iz kojeg je vidljivo koliko je situacija komplicirana za kompaniju Ivice Todorića koja ima razgranat biznis i u BiH.

U tekstu su neke informacije koje nisu bile poznate javnosti, prenosi Index.hr.



Prinos na Agrokorove obveznice čije je dospijeće 2019., i koji označava mjeru rizika, snažno je porastao na 23,4 posto, dok je prije 18. januara iznosio 10 posto. To se dogodilo nakon što je zbog nepovoljnih uvjeta kompanija odgodila sindicirani zajam. No osim što je vrijednost obveznica pala za četvrtinu, još je dramatičniji pad doživio tzv. PIK kredit, čija je vrijednost pala za čak tri četvrtine, navodi Bloomberg.



Taj PIK kredit (payment in kind) je finansijski instrument kojim se posuđuje novac na temelju imovine, i ne otplaćuje se u ratama nego cijela otplata dolazi na kraju dogovorenog razdoblja. Njime se također trguje i sada, a Bloomberg javlja, pozivajući se na insidere, da mu je vrijednost s 485 miliona eura pala na četvrtinu.



Iako Agrokor stalno u hrvatskim medijima ponavlja da uspješno podmiruje finansijske obaveze, strana investicijska javnost očito im sve manje vjeruje. U tekstu se citira analitičar Anthony Giret iz tvrtke Spread Research koji svojim klijentima objašnjava kako Agrokor ima dodatne izazove zbog tzv. "cross acceleration provison" koju je ugovorio prilikom prošlogodišnjeg refinansiranja nekih kredita.



Po toj klauzuli on, naime, mora najmanje 90 dana prije dospijeća, refinansirati obveznice koje mu dospijevaju u maju 2019. i PIK kredit koji dospijeva u maju 2018. U protivnom mu odmah na naplatu dolaze i neki refinansirani krediti. Pojednostavljeno, ako tri mjeseca prije roka za isplatu obveznica i kredita ne isplati investitore, odmah mu se aktiviraju i dodatne obaveze koje su za sada uvjetno odgođene.



U tekstu se podsjeća da je Agrokor uzeo PIK kredit za finansiranje kupovine Mercatora. “Agrokor je bila najuspješnija privatna kompanija u regiji, ali snažno zadužena. Kroz godine, unatoč naporima da se razdužuje, njihov je dug rastao. Čini se da im je tržište sada poručilo da je vrijeme za drastične mjere", kazao je Okan Akin, analitičar u AllianceBernstein Holdingu.



Agrokor je izrastao iz porodičnog poduzeća u kompaniju sa 60.000 zaposlenih. Vlasnik Ivica Todorić, jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu, upravlja kompanijom uz pomoć svoje troje djece. Kao opciju finansiranja pustio je ideju o IPO-u bez da je napravio neki konkretan pomak u tom smjeru, piše Bloomberg. U tekstu se ističe i ovisnost o ruskom kapitalu, s obzirom da je Todorić Sberbanku i VTB banci dužan ukupno 1,3 milijarde eura.



“Fundamentalno još ne vidim problem s poslovanjem. Ako ne budu mogli refinansirati PIK i ako im na naplatu dođu druge obveznice, to će značiti da će promijeniti cijelu strukturu vlasničkog kapitala. Mislim da trenutno rade na različitim scenarijima”, zaključila je Tanvi Arora, analitičarka Lucrora.



Kako bi se domogao gotovine i zadržao kakvu-takvu kontrolu nad kompanijom Ivica Todorić ima dvije mogućnosti. Prva je da konačno pokrene javnu ponudu dionica (IPO), koja se već dulje vrijeme odgađa. Spominjao se IPO trgovačkog biznisa Agrokora, odnosno kompanije koju bi činili Konzum i Mercator.



Takva kompanija koja dominira na glavnim ex-YU tržištima svakako bi bila zanimljiva ulagačima, a Todorić bi novac dobiven javnom ponudom mogao iskoristiti za smanjenje zaduženosti.



Druga mogućnost o kojoj se također neko vrijeme špekulira jest prodaja neke od kompanija iz portfelja Agrokora. U toj kombinaciji najčešće se kao kandidati za prodaju spominju Jamnica, Tisak i Ledo.





Biznis.ba