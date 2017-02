Svjetska banka

Delegacije Svjetske banke (SB) boravila je danas u Crnoj Gori, gdje je sa predstavnicima Vlade razgovarano o finansijskoj situaciji u državi. Iz SB je poručeno da Crna Gora mora da smanji javni dug, kao i da se pozabavi pitanjem finansijske konsolidacije, javlja Anadolu Agency (AA).

Direktorka Svjetke banke za Jugoistočnu Evropu Elen Goldstin poručila je nakon sastanka sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem da aktuelna crnogorska Vlada ozbiljno i predano radi na polju finansija. S druge strane, iz SB-a su Crnoj Gori uputili jasne smjernice za naredni period.



“Treba stimulisati fiskalnu i finansijsku održivost, paralelno sa tim da se stimuliše razvoj privrede i otvaranje radnih mjesta. Treća oblast koja se tiče svih stanovnika Crne Gore jeste turizam i pitanje ekološke održivosti”, kazala je Goldstin.



Ona se dotakla i javnog duga, koji je sada blizu 80 odsto BDP-a.



„U proteklim godinama došlo je do dramatičnog rasta javnog duga. Ali sam zadovoljna spremnošću Vlade da se uhvati u koštac sa ovim problemom. Mjere koje su uključene za 2017. godinu zbilja zaslužuju pohvale. Da bi uspjela da otvara nova radna mjesta Crna Gora mora da se pozabavi javnim dugom i pitanjem fiskalne konsolidacije”, poručila je Goldstin.



Svjetska banka je spremna da sarađuje sa Crnom Gorom kako bi utvrdila koje korake je potrebno preduzeti kako bi postigli finansijsku održivost.



Premijer Crne Gore Duško Marković kazao je da je Crna Gora do sada iskoristila 454 miliona eura kreditne podrške Svjetske banke. On vjeruje da ta podrška neće izostati ni u narednom periodu.



“Očekujemo novu podršku Svjetske banke u vidu 90 miliona eura”, istakao je Marković.



On je novinarima nakon sastanka sa delegacijom Svjetske banke kazao da su razgovarali o najvažnijim izazovima i mjerama fiskalne konsolidacije.



„Cilj je da se deficit sa 6,1 u ovoj godini smanji na 3,8 odsto u 2019. godini, a da nakon toga očekujemu suficit. Naš javni dug do 2019. dostići će oko 77 odsto, nakon čega se očekuje opadajući trend“, kazao je Marković.



Biznis.ba / AA