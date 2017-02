Ante Šprlje

Ministar pravosuđa Ante Šprlje nakon sjednice Vlade Republike Hrvatske rekao je kako su pokrenute izmjene Zakona o kaznenom postupku, te komentirao žalbu koju je Hrvatska podnijela na presudu u arbitražnom postupku oko INA-e, javlja Anadolu Agency (AA).

Šprlje je izjavio kako se Zakon o kaznenom postupku Hrvatske mijenja sukladno četirima europskim direktivama, a na to su, kaže, upozorile i presude pred Europskim sudom za ljudska prava. Njima je Hrvatska upozorena na kršenja ljudskih prava.



"Cilj izmjene Kaznenog zakona je bolja suradnja policije i pravosuđa, te veća policijska efikasnost“, istaknuo je Šprlje.



Ministar poručuje kako izmijenjeni zakon ima za cilj poboljšati status žrtve u kaznenom postupku, kao i zaštititi osumnjičenika tijekom postupka. Redefinira se institut jamstva koje se neće moći primijeniti u slučaju kada postoji opasnost od utjecaja na svjedoke ili od prikrivanja dokaza. Jamstvo će biti primjenjivano samo ukoliko postoji opasnost od bijega osumnjičenika.



Osumnjičenik, prema izmjenama zakona, već u prvoj fazi privođenja ima pravo angažirati odvjetnika i policija ga je na to dužna upozoriti. Policija ima pravo uzimati i snimati iskaz osumnjičenika u prvoj fazi privođenja, što će moći biti valjan dokaz u kaznenom postupku, a što do sada nije vrijedilo.



Na novinarsko pitanje o žalbi koju je Hrvatska uložila nakon prvostupanjske presude u arbitraži oko INA-e i kakve su šanse Hrvatske s obzirom da se dio tužbe odnosi na proceduralne pogreške pri arbitraži, ministar Šprlje je poručio kako ne smatra da su šanse Hrvatske za pozitivnu presudu minimalne.



Šprlje je izjavio kako su troškovi tužbe na presudu daleko niži od troškova same arbitraže. Dodao je kako se ne radi o milijunima kuna, ali nije htio otkriti točnu cijenu tužbe.



Također, ministar pravosuđa Hrvatske nije želio komentirati medijske natpise kako se dio hrvatske tužbe na arbitražnu presudu odnosi na sukob interesa jednoga od trojice arbitara.



Hrvatska Vlada danas je na sjednici odbacila interpelaciju SDP-a o kupnji dionica INA-e te je ostala pri zahtjevu da se upravljački paket INA-inih dionica od mađarskog MOL-a otkupi prodajom 25 posto dionica državnog poduzeća Hrvatska elektroprivreda (HEP).



Biznis.ba / AA