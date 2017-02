Ivan Mrvoš

Mladi, 21-godišnji Solinjanin Ivan Mrvoš, izumitelj je prve pametne klupe u Evropi, a broj narudžbi za njegov proizvod raste, pišu mediji.

Ovaj mladi izumitelj kazao je kako je njegova kompanija, koja je pošla s radom 2014., prodala je 150 klupa u 2016., a već za februar imaju isto toliko narudžbi.



"U 2016. naše klupe izvezli smo u sedam država. Najviše narudžbi dolazi iz Slovačke gdje je klupa postala pravi hit", kaže Mrvoš.



Njegove klupe mogu puniti mobitele i tablete i pomoću njih korisnici se mogu spojiti na internet. Napajaju se putem solarnih ploča, a noću svijetle. Za svoje kupce Mrvoš može ograničiti promet po korisniku i odrediti kojim se internetskim stranicama ne može pristupiti.



Iako su neki skeptični pa kažu da se mnogi ne žele ljeti "pržiti na klupama", Mrvoš ih uvjerava da se to ne događa jer one imaju sistrm hlađenja.



Klupe, kazao je Mrvoš, imaju ugrađene velike ventilatore koje izmjenjuju 350 kubnih metara zraka po satu pa tako sjedalo nije vruće. Naglasio je i to da su u njih ugrađeni senzori koji neprestano mjere kolika je temperatura sjedala i prilagođavaju je kako bi klupe bile ugodne za sjedenje.



Osim toga, kaže da klupe imaju i dodatne senzore pa mjere vlažnost i kvalitetu zraka, a imaju i senzore koji mjere koliko je korisnika punilo mobitel te koliko ih se spojilo na internet.



"Klupa prepoznaje kad pada kiša ili snijeg i automatski se gasi. Kupci sami mogu birati kad žele da se pali noćno svjetlo i mogu birati boju koja će svijetliti. U nju smo ugradili i GPS, a upravo završavamo zadnju verziju softvera pa će se i klupe, poput mobitela, često dograđivati", tvrdi Mrvoš.



Biznis.ba / FENA