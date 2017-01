Ivo Sanader

Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader izjavio je u utorak novinarima da presuda arbitražnog suda u slučaju Ina-MOL za njega predstavlja satisfakciju jer potvrđuje ono što je govorio pred javnošću i sudom.

Upitan kako doživljava gubitak arbitražne presude, pogotovo u dijelu argumenanata koji su njega optuživali, Sanader je upitao "tko kaže da je to gubitak". "Izgubio je onaj tko je cijelu priču započeo pred međunarodnom arbitražom UN-a na temelju Ježićeve izjave, a Ježić je lažni svjedok", rekao je Sanader nakon suđenja u slučaju Fimi medija.



Sanadera očekuje i ponovljeno suđenje u slučaju Ina-MOL, a on tvrdi da je sve što je govorio na sudu govorio i na arbitraži. "Pitanje je tko je izgubio, mislim da je dobila istina", poručio je.



Na novinarsku konstataciju kako je hrvatska politika cijelo vrijeme govorila da se arbitražom štite nacionalni interesi, Sanader je odgovorio kako je to govorila Vlada Zorana Milanovića na temelju Ježićeve lažne izjave. Pitam vas tko može formulirati nacionalni interes na temelju izjave lažnog svjedoka, rekao je.



"Stalno jedno te isto govorim – Ježić laže. Osim toga, tih pet milijuna kuna koje on govori da je MOL potplatio bivšeg premijera, odnosno mene, gdje su tih pet milijuna", upitao je Sanader. Dodao je pritom kako nema potrebe da rezultate arbitraže koristi na sudu.



Biznis.ba / FENA