Ljubljanska banka

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) RH smatra potpuno neutemeljenim tvrdnje slovenskog ministarstva vanjskih poslova da nastavak postupaka protiv Ljubljanske banke pred hrvatskim sudovima predstavlja kršenje Memoranduma iz Mokrica iz 2013. godine, doznaje se iz službenog priopćenja.

"Hrvatska je u potpunosti ispunila sve obveze koje je tim memorandumom preuzela te između ostalog osigurala da hrvatske banke predlože zastoj postupaka. Slovenija se obvezala, a nije ishodila suglasnost Ljubljanske banke na zastoj postupaka koji se vode pred hrvatskim sudovima - što ima za izravnu posljedicu nastavak tih postupaka pred hrvatskim sudovima", objašnjava se u priopćenju MVEP-a RH.



Slovensko ministarstvo vanjskih poslova u ponedjeljak je objavilo da nastavak postupaka protiv Ljubljanske banke pred hrvatskim sudovima smatra kršenjem Memoranduma iz Mokrica iz 2013. koji su potpisali tadašnji premijeri Janez Janša i Zoran Milanović.



"Slovenija je svoj dio obveza iz memoranduma ispunila, a Hrvatska nije jer memorandumu iz Mokrica ne priznaje status međunarodnog ugovora i tako želi onemogućiti njime predviđen zastoj postupaka protiv Ljubljanske banke na neodređeno vrijeme", navedeno je u izjavi ministarstva koje je prenijela slovenska agencija STA.



Priopćenje se odnosilo na jučerašnju raspravu na Općinskom sudu u Zagrebu, u predmetu tužbe Privredne banke Zagreb (PBZ) protiv Ljubljanske banke zbog njenih obveza prema starim štedišama iz Hrvatske koji su svoja potraživanja ostvarili nakon što su ih prebacili na hrvatske banke. Riječ je o prenesenoj staroj deviznoj štednji, dok Slovenija neprenesenu štednju svoje najveće banke štedišama u Hrvatskoj i BiH vraća temeljem presude Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.



Tako Memorandum iz Mokrica Hrvatska i Slovenija interpretiraju različito.



Slovenija od samog početka tvrdi da je on odredio bezuvjetni prekid svih sudskih postupaka protiv Ljubljanske banke pred hrvatskim sudovima i rješavanje stare štednje u okviru sukcesije bivše Jugoslavije.



Hrvatska s druge strane tvrdi da poštuje odredbe memoranduma jer je njime bio dogovoren "zastoj", a ne apsolutna obustava svih sudskih postupaka. Da bi do zastoja u tim postupcima pred hrvatskim sudovima došlo, o tome bi se prema hrvatskom zakonu morale usuglasiti obje strane u sporu, ona koja je tužena i ona koja tuži, a Slovenija i Ljubljanska banka to odbijaju učiniti.



