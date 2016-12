Za razliku od hrvatskih političara koji su se svi odreda izjasnili pozitivno o otkupu dionica Ine koje su u vlasništvu mađarskog MOL-a, što je proteklog tjedna najavio hrvatski premijer Andrej Plenković, ekonomisti i ljudi koji poznaju globalna investicijska kretanja izričito su protiv takve operacije, piše Večernji list.

Hrvatsku bi državu taj pothvat mogao koštati gotovo dvije milijardi eura, no Zagrebački list navodi kako je isplativost te investicije upitna jer nafta nije biznis budućnosti.



- Ina ima emocionalnu vrijednost, premijer Plenković dao je ponudu na osnovi emocija, no bio bi to povratak u prošlost, a situacije iz prošlosti više nema. Inine rafinerije su zastarjele, ljudi su se razbježali, stala su istraživanja. Na nafti će u budućnosti moći zarađivati samo etablirane kompanije koje to sve imaju - izjavio je ekonomist i bivši ministar Ljubo Jurčić.



Upozorio je kako MOL-ov paket dionica realno ne vrijedi ni onoliko koliko ga je MOL platio, no Hrvatska nije u dobroj pregovaračkoj poziciji i "MOL-ov paket vrijedi onoliko koliko MOL kaže da vrijedi".



Kao potencijalni kupci i Vladini pomagači u preuzimanju Ine spominju se mirovinski fondovi i HEP.



Za 'mirovince' bi to bio riskantan potez i nitko od njih nije spreman staviti potpis na odluku o kupnji Ine, piše Večernjak.



Kao treća opcija spominje se i mogućnost da MOL-ov udio otkupi sama Ina, uzme kredit i kao zalog ponudi vlastite dionice. U toj bi operaciji Vlada izbjegla povećanje javnog duga i deficita, no tako zadužena Ina ne bi mogla ulagati i opet bi za godinu-dvije morala u prodaju.





Biznis.ba / FENA