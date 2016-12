Andrej Plenković

MOL je uvijek bio i ostaje otvoren za razgovor o budućnosti INA-e, a s obzirom na izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića o namjeri Hrvatske da otkupi cijeli udjel MOL-a u INA-i, MOL čeka službenu obavijest o tome.

To je odgovor mađarske kompanije e-poštom na upit Hine za komentar nakon što je premijer Plenković u subotu navečer kazao da je Vlada odlučila u svoje vlasništvo vratiti INA-u otkupom cjelokupnog udjela koji u njoj ima MOL.



"S tom političkom odlukom upoznata je i mađarska strana na najvišoj razini, to sam i osobno učinio večeras", rekao je Plenković.



Kazao je da je Vlada od pravnih zastupnika Hrvatske dobila obavijest da je donesena odluka u postupku koji je Hrvatska pokrenula protiv MOL-a pred arbitražnim sudom komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovačko pravo u Ženevi.



Hrvatska je, naime, početkom 2014. protiv MOL-a podnijela arbitražnu tužbu Komisiji UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCCITRAL) u Ženevi kojom traži da se proglase ništetnim izmjene ugovora iz 2009. godine o upravljačkim pravima u Ini i glavni ugovor o plinskom poslovanju.



Hrvatska je zatražila i naknadu štete koja je nastala kao posljedica tih ugovora, potpisanih za vrijeme mandata premijera Ive Sanadera.



Međutim, sada je Arbitražni sud odlučio da ponuđeni dokazi nisu dovoljni da dokažu da su ugovori sklopljeni 2009. godine nastali kao plod koruptivnih aktivnosti te ih je stoga sud odbio poništiti, objasnio je u subotu Plenković.



Napomenuo je i da ni hrvatski sudovi do danas nisu donijeli niti jednu pravomoćnu presudu koja bi to dokazivala, odnosno da je jedinu takvu presudu koja je bila donesena nedavno ukinuo hrvatski Ustavni sud.



Vlada se snažno protivi takvoj odluci Arbitražnog suda, kazao je Plenković, pa se razmatraju sve pravne opcije kako bi se osporila ova odluka.



Plenković je kazao i kako će odluka pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu biti donesena, prema informacijama koje ima, do kraja iduće godine.



Taj je spor pred Međunarodnim sudom za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu 2013. pokrenuo MOL protiv Hrvatske zbog "kršenja obveza i postupaka u vezi s MOL-ovim investicijama u Hrvatskoj".

