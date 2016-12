Ljubljana

Slovenski parlament u četvrtak je gotovo jednoglasno prihvatio interventni zakon kojim je za plaće i nadoknade zaposlenih u javnom sektoru u idućoj godini zajamčeno dodatnih 56 milijuna eura.

Protiv tog rješenja glasovao je jedino jedan zastupnik oporbene Udružene ljevice (ZL), ali su i svi ostali iz te lijeve stranke, koja zagovara oponiranje ekonomskom neoliberalizmu, glasovali 'za'.



"Naša vlada tvrdi da za povećanje plaća nema novca, a naše plaće zaostaju za europskim prosjekom. Da nisu nedavno reformom smanjili porez na dobitak poslodavcima, sada bi bilo dosta novaca za plaće, a sve mjere štednje mogle bi se ukinuti", kazao je dr. Franci Trček iz Udružene ljevice.



Ministrica za financije Mateja Vraničar Erman kazala je da će se sredstva osigurati djelomičnom preraspodjelom stavki u već usvojenom proračunu te iz proračunske rezerve i izrazila zadovoljstvo što je time riješeno pitanje socijalnog mira. Sindikati javnog sektora zahtijevali su 215 milijuna, tražeći da se sve restrikciji iz zakona o štednji donesenog prije četiri godine ukinu, te tome prilagode kolektivni ugovori, a u suprotnom su prijetili i općim štrajkom.



Za kompromisno rješenje o povećanju plaća u srijedu se potpisima obvezala većina sindikata, uključujući sindikat zaposlenih u školstvu i državnim ustanovama.



Prije mjesec dana već je postignut i privremeni dogovor sa sindikatom liječnika u pogledu njihovih plaća, ali bi konačno trebao biti potvrđen sredinom idućeg mjeseca, do kada je prekinut njihov bijeli štrajk kojim su zahtijevali povećanja plaća za 30 posto i zapošljavanje novih kadrova jer je javno zdravstvo preopterećeno poslom i nedovoljno financirano. Za sada, liječnički sindikat Fides dogovorio se s ministarstvom zdravstva za ulaganja u plaće i nove kadrove u visini 45 milijuna eura na godinu.



Kako navode slovenski mediji, time je smireno stanje u sindikatima i u njihovim odnosima s vladom do sredine iduće godine, ali zahtjevi da se plaće vrate na razinu prije određivanja mjera štednje i dalje ostaju i o njima će se još pregovarati.



Istodobno, zbog povećanja plaća liječnicima i javnom sektoru, prilagođavanje mirovina, osobito najsiromašnijim umirovljenicima, zatražio je i Karl Erjavec, predsjednik umirovljeničke stranke DESUS i ministar vanjskih poslova u vladi premijera Mire Cerara.



Očito se gospodarska situacija mijenja na bolje, zato Demokratska stranka umirovljenika DESUS očekuje da će vlada u idućoj godini namijeniti dodatnih 409 milijuna eura za umirovljenike, kroz povećanje mirovina i preko godišnjeg regresa za godišnji odmor i rekreaciju. Ako se to ne dogodi, moglo bi doći do teškoća u djelovanju vladajuće koalicije, kazao je Erjavec u srijedu, nakon sastanka vodstva svoje stranke.



Biznis.ba / FENA