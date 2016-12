Krajem prošlog tjedna održano je vrlo burno javno izlaganje Studije utjecaja na okoliš projekata grupacije Vis Viva (Živa sila).

Mještanima se najspornijom učinila kombi-kogeneracijska plinska elektrana Peruća. Nakon što su protivljenje izgradnji elektrane izrazili mještani Hrvaca i OO HDZ-a Hrvace, hrvatačko Općinsko vijeće donijelo je odluku o odustajanju od svih aktivnosti po pitanju izgradnje elektrane. OO HDZ-a Hrvace predložio je odmah svom Klubu vijećnika da Općinsko vijeće donese odluku o odustajanju od daljnjih aktivnosti po pitanju izgradnje. Vijeće je preko noći takvu odluku donijelo jednoglasno.



"Mi smo sinoć na Vijeću donijeli jednoglasnu odluku da odustajemo od svih aktivnosti u svezi izgradnje KKPE Peruća. Također smo donijeli jednoglasnu odluku da se ista briše iz prostorno planske dokumentacije Općine Hrvace", istaknuo je predsjednik Općinskog vijeća Ante Prolić na portalu Ferata. Prema zakonu, općina ne može samostalno odlučivati o uklanjanju objekata iz prostornog plana, već joj za to treba blagoslov župana.



U općini s 3.600 stanovnika tijekom javne rasprave prikupljeno je više od 800 potpisa protiv projekta plinske elektrane, dok mještani na sreću nisu imali zamjerki za reverzibilnu hidroelektranu Vrdovo. Sada se treba održati i javno izlaganje o projektu dalekovoda Peruća-Konjsko s rasklopištem i plinovoda Dugopolje-Peruća, a ne bi bilo neočekivano da se investitori i tu susretnu s opozicijom. „



"U svim našim dosadašnjim razgovorima s predstavnicima Općine Hrvace ni jednom nismo stekli dojam da postoji nešto sporno u izgradnji visokoučinkovite plinske elektrane. Duboko smo iznenađeni ovakvim razvojem događaja i izrazito neprijateljskim stavovima pojedinih mještana. Nastojat ćemo u daljnjem tijeku javne rasprave pojasniti ključne utjecaje i nastaviti razgovarati sa svim ključnim akterima“, izjavio je Zoran Burić, direktor projektnih tvrtki koje razvijaju Vis Vivu, a javnu raspravu produžili su do kraja godine. Prva prezentacija projekta održana je sredinom 2015., mještani su bili sustavno informirani a za tu priliku tiskano je i podijeljeno par stotina brošura s prikazom projekta. Javno izlaganje bilo je vrlo burno pa i incidentno, a jedan od mještana čak je i pokidao knjigu primjedaba, otevši je iz ruke izrađivaču.



Transparentan pristup i otvorenost prema javnosti ipak nije spriječilo pojedince da u petak zaključe da im se radi iza leđa, da im se "podvaljuje" dimnjak iz kojeg će sukljati otrovni plinovi pa čak i konstatacije pojedinih političara da će to biti spalionica otpada. Čini se da je ovaj razvoj događaja danak predizbornim aktivnostima uoči predstojećih lokalnih izbora, jer 2013. općinsko vijeće podržalo je projekte i to izmjenama prostorno-planske dokumentacije.



Biznis.ba / Energetika.net