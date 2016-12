Foto: Hina

Turistička ponuda Grada Zagreba od četvrtka, 1. decembra, obogaćena je novim sadržajem, futurističkim Subspace hostelom u Teslinoj ulici, prvim i jednim i Europskoj uniji, koji svojim gostima nudi noćenje u svemirskim kapsulama.

Vlasnik hostela Hrvoje Krlić rekao je kako nisu željeli kopirati i reciklirati stare trendove već su željeli ponuditi nešto novo, kao što je to svojedobno bilo otvaranje cyber caffea, i u tome vidi budućnost hostelskog biznisa, javila je Hina.



Kapacitet hostela je 20 jednokrevetnih kapsula s ležajem nešto malo većim od standardne veličine, sanitarnim čvorom, čajnom kuhinjom i pripadajućim caffe barom i terasom na Teslinoj ulici.



Postoje tri razine opreme kapsula i slijedom toga i tri cijene smještaja, od 25 do 35 eura, što je nešto malo skuplje od zagrebačke hostelske ponude, ali uz razinu usluge koja se ne može naći nigdje drugdje. Svaka kapsula ima ventilaciju, android monitor, usb priključak, utičnice za punjenje mobitela, laptopa, sef za novac i dokumente i gostima nudi iskustvo slično svemirskom putovanju.



Poseban dojam daju unikatni crteži akademskog slikara i dopredsjednika HDLU Tomislava Buntaka koji je oslikao zidove i strop prostora u kojem se nalaze kapsule, a postaju vidljivi pod ultraljubičastim svjetlom i daju opuštajući dojam zvjezdanog neba kao da se nalazite u svemiru. Likovno uređenje je sastavni dio prostora, za razliku od slika i postera koji se vješaju po zidovima.



Ciljani posjetitelji su svi oni koji žele privatnost, a sažeto u jednoj rečenici moglo bi se reći kako je to "privatnost hotelske sobe po hostelskoj cijeni", kaže Krlić.



Napominje kako u hostelu, za razliku od hotela u kojima postoji određena doza otuđenja od drugih i manjak komunikacije, postoji hostelska vibra - prostor za druženje, ali i zadržavanje privatnosti noćenja.



Ideja je nadahnuta SF filmovima od Blade Runnera preko Petog elementa do Avatara. Sam projekt je ostvaren u godinu i pol dana rada i investicija je vrijedna nešto više od dva milijuna kuna.



Biznis.ba / FENA