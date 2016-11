Beograd

Zamjenica direktora Turističke organizacije Srbije Marija Labović kazala je da je broj domaćih turista u Srbiji u 2016. godini povećan za 13 odsto, dok je broj stranih turista veći za 11 odsto i trend povećanja se očekuje i u narednoj godini, javlja Anadolu Agency.

“Izvještaj Narodne banke Srbije vezan za devizni priliv bilježi porast 11 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Vjerujemo da ćemo ovu godinu završiti sa deviznim prilivom od milijardu eura ostvarenog od turizma”, rekla je Labović na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljena kampanja “Srbija sve što volim”.



Direktor Skijališta Srbije Dejan Ćika rekao je da se nada da će nova zimska sezona biti dobra kao i prošla.



“Prodato je 230.000 ski karata, 805 miliona dinara je ostvareni profit i 40 odsto je rast u odnosu na prethodnu godinu”, rekao je Ćika.



On je dodao da su se Skijališta pripremila za predstojeću sezonu i da će biti organizovan Dječji grad na Kopaoniku, kao i da je nabavljena dobra mehanizacija – tabač snijega, kako bi staze bile bolje.



Ćika je rekao da će svi oni koji budu došli na otvaranje ski sezone na Kopaoniku od 8. do 11. novembra, od 15. do 17. decembra na Staroj Planini i od 20. do 24. decembra na Torniku ostvariti popust na ski pas od 70 odsto.



Pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Renata Pindžo rekla je da će Vlada Srbije nastaviti sa podjelom vaučera za domaći turizam i u zimskoj sezoni.



“Već je najavljeno povećanje budžetskih sredstava za ove potrebe. Očekujemo da ćemo podeliti 60.000 vaučera… Možemo da kažemo da će to početi prvog radnog dana u novoj godini”, rekla je Pindžo.



