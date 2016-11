Foto: Ilustracija

Hrvatski ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić izjavio je da je prilikom kontrole deset veleprodaja u Hrvatskoj pronađeno meso koje je i nakon isteklog roka vraćano u prodaju.

"Pronađeno je meso kojem je istekao rok trajanja i koje je prepakivano, zamrzavano i stavljeno u prodaju s rokom trajanja na još dvije godine", rekao je Tolušić hrvatskim medijima.

Prema njegovim riječima, u proteklih sedam dana kontrolisano je deset distributivnih centara, veleprodaja i u svima su nađene nepravilnosti, u nekima manje, ali u nekima vrlo ozbiljne. On nije želio da precizira o kome se tačno radi jer još nema službenih nalaza.

"Dosad to nismo objavljivali, sad smo krenuli s objavama. Mi možemo to neobjavljivati", rekao je Tolušić i dodao da on smatra da javnost mora biti obaviještena o tome jer je riječ o hrani koja je ozbiljno neispravna i da bi imali povjerenje u sistem.

On je poručio da će oni koji se ne budu pridržavali pravila biti rigorozno kažnjeni.

"Mi smo ulaskom u EU pristali na to da ne kontrolišemo proizvode koji dolaze s područja EU, ali to možemo raditi na licu mjesta", rekao je Tolušić, dodajući da nema ništa protiv uvoznika dok god uvoze hranu koja je kvalitetna i zdravstveno ispravna, prenose NN.

Portparol resornog ministarstva Leticija Hrenković rekla je da su pronađene nepravilnosti u svim centrima i da će javnost ove sedmice, kada stignu laboratorijski nalazi, obavijestiti tačno u kojem je trgovinskom lancu pronađena nepravilnost.



Biznis.ba