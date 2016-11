Aleksandar Vučić

Suficit, bolji poslovni ambinjent, očuvanje spoljnopolitičkog koncepta i unapređenje trgovinskih odnosa sa starim i novim partnerima i rješenje problema Željezare Smederevo glavni su rezultati rada vlade u prvih 100 dana rada, rekao je premijer Aleksandar Vučić.

On je, gostujući na TV Pink, podsjetio da je Srbija ostvarila značajno bolji poslovni ambijent i najbrže napredovala u svijetu za dvije godine na svjetskoj Duing biznis listi.



Vučić je rekao da smo uspjeli da sačuvamo našu spoljnotrgovinsku i spoljno političku koncepciju, ističući da naš evropski put nije doveden u pitanje, naprotiv.



"Nastavljamo tradicionalno dobre odnose sa Rusijom, imamo izvanredan odnos sa Kinom i Kineska banka će u Srbiji imati centar za čitav region, što je velika čast za našu zemlju", rekao je on.



Prema njegovim riječima, važno je da je Željezara uspjela da odmah riješi sva pitanja sa sindikatima i da su plate povećane 10 odsto.



Vučić je rekao da nema više mnogo fabrika zbog kojih zemlja "krvari".



To su RTB Bor, Resavica, a od gradskih preduzeća GSP, koji pruža odličnu uslugu, a gubi novac, kao i Sava Centar.



Premijer je rekao da će u fokusu vlade u narednom periodu biti dalje smanjenje deficita na lokalu, infrastruktura, i željeznica i putevi, te povećanje plata i u javnom sektoru.



Najavio je da će u narednom periodu biti završen kompletan put prema bugarskoj granici i ocijenio da je za Beograđane izuzetno važno da se spoji dio Lajkovac-Ljig jer bi to "dramatično olakšalo" putovanje prema centralnoj Srbiji.



"Kada Bugari budu izgradili nekoliko kilometara pre obilaznice, imaćemo kompletno autoputem pokrevenu deonicu Beograd-Sofija. Gradimo i završićemo u toku sledeće godine Beograd-Preševo-makedonska granica", poručio je.



To je, ocijenio je, izvanredna poruka za sve investitore koji žele da ulažu u Vladičin Han, Surdulicu, Vranje, Trgovište, Bosilegrad, Bujanovac, Preševo, odnosno sve one koji su južno od Grdeličke klisure.



"Borimo se za to, čini mi se da uspijevamo u tome i po pitanju broja zaposlenih, naravno da nije još dobro ili idealno, ali mislim da idu stvari u dobrom smijeru", rekao je Vučić.



Podsjetio je da je završen put UB-Lajkovac od 12, 5 kilometara, Ljig-Preljina od 40,4 kilometara.



"Treba sada da spojimo, mislim da je za Beograđane strašno važno, i taj deo Lajkovac-Ljig jer onda bismo tu kod Chelija, odnosno Lajkovaca, ulazili na autoput sve do Čackka. To bi dramatično olakšalo putovanje prema Užicu, Zlatiboru i Kraljevu i drugim mjstima u centralnoj Srbiji, prijsvega raškog i zaltiborskoh okruga", rekao je Vučić.



On je podsjtio i da su otvorena i plaćena prva tri miliona evra za "Y krak" iznad Subotice.



Takođe, naglasio je, "žestoko smo napali" Grdeličku klisuru, gdje ima 28 kilometara i ona će, najavio je, biti otvorena sljedeće godine.







Biznis.ba