Telekom Slovenije je svoju ponudu interneta, televizije i telefonije proširio i na električnu energiju, a njihovi korisnici mogu ovu vrstu usluge naručiti i putem televizora, prenosi portal Seebiz.

Iz slovenačkog Telekoma objašnjavaju da ne žele da proizvode energiju nego će struju potrošačima ponuditi u saradnji s nekim od partnera, uprkos ocjenama da je došlo do zasićenja ponude uslijed liberalizacije tržišta energenata.



Sljedeće godine kompanija namjerava da uđe i u poslove osiguranja.



Za to je potrebno da dobije dozvolu regulatorne agencije za tu oblast, pa će se poslovi osiguranja razvijati postupno, do 2020.



Grupa Telekom Slovenije je u prvih devet mjeseci ostvarila ukupne prihode od 522,5 miliona eura, pet odsto manje nego u istom lanjskom periodu.



Čista dobit je iznosila 23,5 miliona eura, i takođe je bila niža nego prošle godine.







Biznis.ba / NN