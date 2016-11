T. C.

Uz prisustvo visokih dužnosnika, općinskih vlasti te investitora (DARS - Družba za avtoceste Republike Slovenije) u Gruškovju (granični prijelaz Hrvatska-Slovenija) danas je svečanom ceremonijom obilježeno probijanje lijeve tunelske cijevi tunela Log, smještenog na II. a etapi autoceste Draženci – Gruškovje, u dužini 5.77 kilometara, koju gradi bosanskohercegovačka kompanija Euro-Asfalt.

Ugovor o izgradnji pomenute dionice potpisan je u aprilu ove godine, a kompletan projekt podrazumijeva izgradnju trase, uređenje platoa graničnog prijelaza MMP Gruškovje, priključak Zakl, uređenje platoa za postavljanje silosa, saniranje devijacija kategoriziranih i nekategoriziranih cesta, zaštitu protiv buke, komunalno uređenje...



Projektom je predviđena i izgradnja pomenutog tunela sa dvije tunelske cijevi, tri nadvožnjaka, jednog podvožnjaka, osam mostova, 14 prepusta te 19 potpornih zidova.



Prema slovenskoj tradiciji, ovakvi objekti imaju i „kuma“, pa je tunel Log „kumila“ Darinka Kodrič, upraviteljica seoskog gazdinstva – dijela turističke ponude Općine Žetale. Ona je direktoru projekta Zdenku Bojiću uručila i statuu Svete Barbare, zaštitnice rudara.



Bojić je prilikom obraćanja zvanicama izrazio nadu da će se gradnja nastaviti jednakom dinamikom, bez većih problema i što je najvažnije, bez povreda radnika i nezgoda, kao i do sada.



Generalni direktor Euro-Asfalta Hamed Ramić istaknuo je važnost izgradnje ovog objekta, ne samo u smislu njegove veličine i zahtjevnosti, već i zbog činjenice da je ovo prvi tunel (ukupna dužina obje tunelske cijevi sa portalima je 250 m) koji kompanija gradi u Evropskoj uniji.



Danas je izvršeno probijanje jedne tunelske cijevi, a u narednih ssedam dana bit će probijena i druga. Ovo za našu kompaniju nije veliki posao u smislu zahtjevnosti, jer smo radili i na mnogo zahtjevnijim projektima, ali nam mnogo znači u smislu poštivanja rokova i zadovoljavanja visokih standarda koji se traže kada se gradi na ovim tržištima, kazao je Ramić.



Vili Žavrlan, član Uprave DARS-a, izrazio je zadovoljstvo do sada urađenim poslom i očekivanje da će do kraja 2018. godine, kako je i predviđeno Ugovorom, cijela dionica biti puštena u promet.





Biznis.ba