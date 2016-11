T. C.

Aleksandar Vulin

Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je u Nišu da je stopa nezaposlenosti u Srbiji smanjena sa 23,9 odsto, koliko je iznosila 2012. godine, na 15,2 odsto.

"To je još mnogo, ali razlika se itekako vidi. Naš cilj je da stopa bude na nivou od 11 odsto, koliko iznosi u Evropskoj uniji", rekao je Vulin na otvaranju Sajma zapošljavanja i profesionalne orijentacije u niškom Oficirskom domu.



Vulin je kazao da evidencija Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuje da je u deset mjeseci ove godine u Srbiji zaposleno nešto više od 222.000 ljudi, što je 6,7 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.



"Daleko najveći broj novozaposlenih je u realnom sektoru, u proizvodnji. Tu se upravo vidi oporavak naše privrede", istakao je Vulin.



Prema njegovim riječima, Vlada Srbije naredne godine izdvojiće 2,8 milijardi dinara za aktivne mjere zapošljavanja i još 550 miliona dinara za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.



Aktivnim mjerama zapošljavanja, dodao je on, ove godine bilo je obuhvaćeno 141.714 osoba.



Vulin je podsjetio da će od 1. januara biti povećane plate u dijelu javnog sektora, a biće povećana i minimalna cijena rada.



"Dijelimo ono što imamo, a više smo zaradili i više štedili, i zato se tako ponašamo", naglasio je Vulin.



Sajam zapošljavanja i profesionalne orijentacije Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala je u okviru drugog Foruma naprednih tehnologija.



Gradonačelnik Niša Darko Bulatović rekao je da Forum predstavlja jedan u nizu projekata koji grad sprovodi zajedno sa Vladom Srbije u cilju smanjena broja nezaposlenih i otvaranja novih radnih mjesta.



Bulatović je podsjetio da u IT sektoru u Nišu radi više od 180 malih i srednjih preduzeća sa više od 3.000 zaposlenih.







