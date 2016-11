Foto: Ilustracija

Inovacije osvajaju i mijenjaju industriju što znači da će vjerovatno 50 odsto današnjih zanimanja u roku od pet do 10 godina nestati, ocijenio je sinoć predsjednik UO preduzeća Hidria Iztok Seljak.

On je za Tanjug naveo primjer automobilske industrije koja se, kako je rekao, pred našim očima pretvara u industriju mobilnosti budućnosti, i koja su inovacije u potpunosti "pogodile".



Prema njegovim riječima, inovacije će pogoditi i sve ostale industrije, a to znači da će vjerovatno 50 odsto današnjih zanimanja u roku od 5-10 godina nestati, smatra Seljak.



"I moramo tražiti nova zanimanja", rekao je Seljak Tanjugu i naglasio da se, uočavajući takav "mega- izazov", na području našeg regiona sprema projekat "Zelene Balkanike", koji podrazumijeva elektrifikaciju autoputa od LJubljanje, Zagreba, Beograda do Skoplja, i dalje.



"To znači elektrifikacija osnovne infrastrukture, djeljenje automobila ("car sharing"), sa 50 vozila za početak, a prije svega, električni autobusi, a sve podsticano sopstvenom proizvodnjom u regionu, koja će povezivati naše glavne gradove", rekao je Seljak.



Prema njegovim riječima, to bi značilo da se naš region brzo pretvori iz regiona koji danas zaostaje u razvoju, u onaj koji će za 10-15 godina biti jedan od vodećih, ne samo u Evropi, nego i na svjetskom nivou, rekao je Seljak na ekskluzivnom predavanju "Digitalna transformacija, održiva mobilnost budućnosti i prilike za region Jugoistočne Evrope - projekat Zelena Balkanika".



Seljak je naveo kompaniju Uber, kao još jedan primer kompanije koja je upotrebom digitalnih tehnologija i sa inovativnim poslovnim modelom ponudila novi kvalitet - mobilnost na novi način.



"Time Uber preuzima "kupce dosadašnjim izvođačima mobilnosti" i postavlja ih pred jedan veliki izazov. Prije ili kasnije, biće tu još kompanija koje će to slijediti. A možemo samo da zamislimo samostalno vozeća vozila, u kombinaciji sa modelom Ubera", rekao je Seljak, koji je i potpredsjednik SAMIT-a 100 biznis lidera jugoistočne Evrope.



On smatra da je bitno da svako u svom poslu maksimalno integriše nove tehnologije, ali na način da se zaista kreira nova vrijednost u odnosu na to što konkurencija radi, a istovremeno, ističe, time se povećava vrijednost i firmi, koja može da raste i zapošljava ljude.





Biznis.ba