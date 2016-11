T. C.

Predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na Samitu "16+1" u Rigi da želi da u narednom periodu u Srbiji bude izgrađeno dvostruko više kilometara autoputa nego tokom 35 godina vladavine Josipa Broza Tita.

Vučić je u okviru Samita lidera zemalja Srednje i Istočne Evrope i Kine u glavnom gradu Latvije razgovarao sa predstavnicima kineske kompanije CRBC o dionicama autoputeva za koje su potpisani ugovori, prenosi Blic.rs.



Prema njegovim riječima, Kinezi su zainteresovani i za dionicu autoputa od Požege do Boljara, na granici sa Crnom Gorom, pošto je to u skladu sa njihovom strategijom izlaska na Jadransko, Baltičko i Crno more.



Vučić je dodao da su predstavnici BiH na samitu Kina i 16 evrospkih zemalja spominjali vezu od Sarajeva preko Beograda ka centralnoj Evropi, dok Makedonci insistiraju na vezi Beograd-Skoplje-Solun.



"Srbija je negdje u centru koridora puteva. Sve se više stvari vrti oko Beograda i prije svega Niša", rekao je Vučić.





