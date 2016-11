Foto: Ilustracija

Inovacija zadarskog profesora fizike Ranka Artukovića, kojom bi vjetroturbine u proizvodnji električne energije mogle koristiti snagu orkanske bure, mogla bi u potpunosti promijeniti način korištenja energije vjetra.

Naime, postojeće vjetroelektrane, zbog sigurnosti, zaustavljaju se pri brzini vjetra od 90 kilometara na sat.



„Kad zapuše na Velebitu, ja to stalno u džule preračunavam, koliko energije prolazi a da ništa ne uzimamo, koji su to potencijali, koja snaga“, kaže Ranko Artuković, fizičar i inovator, prenosi HRT.



Za razliku od drugih rješenja, njegova vjetroturbina radi na principu 'što više vjetra, to više struje'.



"Čim je brzina vjetra veća od 90km/h one moraju imati složene sustave blokade, da ne bi došlo do nepoželjnih vibracija, rezonanci a onda i rušenja. Zamislite ironije, kad je najviše energije, mi je ne možemo koristiti. Mene je najviše zaintrigiralo kako uzeti energiju vjetra onda kad je najviše ima. To je najveći nedostatak postojećih rješenja", objašnjava Artuković.



Zbog toga što ona nikad ne premašuje brzinu vjetra, ne treba nikakve uređaje za kočenje i samim tim je daleko jeftinija.



Cijena proizvedenog megavata iz njegove vjetroturbine pet je puta jeftinija od dosadašnje. Ne sumnja u to da će važni ulagači investirati u njegov model jer on zajamčeno donosi velike uštede i mnogo više ekološki proizvedene struje, te što je najvažnije, iskoristit će svu snagu orkanske bure.



Biznis.ba / FENA