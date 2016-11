Aldin Dugonjić / AA

Aldin Dugonjić, direktor Centra za certificiranje halal kvalitete u Hrvatskoj za Anadolu Agency (AA) kazao je da je njegova zemlja evropski lider kada je u pitanju halal turizam.

U Hrvatskoj za sada po halal principima posluje 15 hotela, od čega čak pet u glavnom gradu Zagrebu, te desetak restorana koji su dobili certifikat. No, Dugonjić smatra da su to tek počeci i da će se halal turizam u Hrvatskoj, ali i regiji jugoistočne Evrope u budućnosti dodatno razvijati.



Pod halal turizmom podrazumijeva se pružanje usluge halal hrane i smještaja.



“Pod uslugom halal smještaja podrazumijeva se da gost može izvršiti namaz, odnosno molitvu. Dakle, u sobu se postavi serdžada, označi se smjer kible, postavi se vaktija iz mini bara se izvadi alkohol, stavi se tespih, pregleda se kozmetika, koja se koristi jer ona treba biti halal. Čak se i slike u sobi pregledaju da nemaju kakva lica portreta. Priprema hrane podrazumijeva da od nabavke, same pripreme do posluživanja ne smije doći do miješanja s onim što nije halal. Za te potrebe posebno se educiraju svi djelatnici koji sudjeluju u tom procesu pružanja takve usluge u hotelu. Halal turizam je jedan novi trend rasta, možemo govoriti o pružanju usluga spa i wellnesa, o pružanju usluga tour operatera, koji trebaju razmišljati o tome gdje će takve gosti odvesti“, priča Dugonjić.



Dodaje da goste koji zahtijevaju halal usluge treba voditi na primjerena mjesta. Naprimjer u Hrvatskoj su jako popularne “Vinske ceste“, ali takve goste ne treba voditi na ta mjesta, nego na ona koja su za njih prihvatljiva i najprirodnija.



“Hrvatska i zemlje regije jako puno toga nude. Imamo prirodu, klimu koja je idealna, geografsku poziciju i ljude koji znaju ugostiti. Potencijali Hrvatske i cijele regije zapravo su idealni, samo je potrebno dalje raditi na osvještavanju ljudi što to halal certifikat znači, imati što više pružatelja takvih usluga i promovirati sve to. Kao destinacija u ovom dijelu svijeta nismo još uvijek dovoljno poznati, to znam iz iskustva, jer uvijek, bilo gdje u svijetu, trebate krenuti iz početka i prvo objasniti ljudima gdje je zapravo ta Hrvatska. Međutim, zadovoljni smo sa učinjenim do sada, jer u Hrvatskoj imamo 15 hotela, deset ugostiteljskih objekata i sedam turističkih agencija. Statistika pokazuje da je trend rasta dolaska gostiju koji traže halal“, ističe Dugonjić.



U Hrvatskoj je ustanovljen i brend “Croatia Halal Friendly“, za koji Dugonjić kaže da promovira Republiku Hrvatsku i kojim je zaokružena kampanja koja njegovu zemlju predstavlja kao prijateljski nastrojenu prema gostima koji traže halal. Pod “Croatia Halal Friendly“ podrazumijevaju se halal proizvodi, turizam, ali isto tako se njim nastoje privući nove investicije u Hrvatsku.



Dugnjić smatra da je na Jadranu potrebno razvijati halal turizam, te da je on u ovom dijelu Hrvatske tek na početku, dok regija u posljednje vrijeme sve više kotira na halal tržištima.



“Hrvatska je evropski lider kada govorimo o certificiranim ugostiteljskim objektima, jer u Zagrebu imate pet hotela sa halal certifikatom, a to nećete pronaći niti u jednoj evropskoj destinaciji. BiH s obzirom da je ukinula vizni režim za određene arapske zemlje ima jako veliki priljev gostiju koji su zainteresirani za halal i to su konkretni pokazatelji koliko je to tržište veliko. Kada gledamo statistički procjene su da ono vrijedi oko 140 milijardi dolara, što je 13 posto od ukupnog turističkog tržišta. Ono što je također jako važno jeste da prosječan gost koji zahtjeva halal troši prosječno 500 dolara više od prosječnog Evropljanina. Stoga je jasno da se više treba ulagati u halal turizam“, smatra Dugonjić.



On smatra da se u regiji nedovoljno promovira halal turizam, te je zbog toga iznesen prijedlog, o kojem se već razgovarali, da jugoistočna Evropa zajednički nastupa na halal tržištima.



“U regiji su male zemlje, a kada nastupate na velikim tržištima to je pojedinačno vrlo zahtjevno. Zato je potrebno stvoriti jedan zajednički halal brend jugoistočne Evrope, koji će se promovirati na tržištima. Kada dolaze gosti iz dalekoistočnih zemalja, primjerice Indonezije i Malezije, oni dolaze na 'balkansku rutu' i obilaze BiH, Srbiju, Kosovo, Albanija, Hrvatsku i zato je potrebno povezati tour operatere i pružatelje usluga i sve one koji su zainteresirani za turizam da zajedno djeluju i onda bi to imali puno bolji efekat“, zaključio je Dugonjić.



Centar za certificiranje halal kvalitete i Islamska zajednica u Hrvatskoj organizatori su najvažnijeg ovogodišnjeg kongresa o halal tržištu u svijetu, koji se od 2. do 4. novembra održava u Opatiji. Zemlja partner je Republika Turska. Prethodna dva World Halal Daya održana su u Indiji i Singapuru.



World Halal Day je jedinstven događaj koji se bavi trendovima i potencijalima halal tržišta u različitim privrednim granama uključujući halal turizam, islamsko bankarstvo i finansije, halal kozmetiku i farmaciju.







Biznis.ba / AA