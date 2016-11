Foto: Anadolija

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović proglasila je otvorenim treći "World Halal Day", koji se ove godine održava u Opatiji. Ona je u svom govoru istakla da izuzetno cijeni suradnju koju ima sa Islamskom zajednicom u Hrvatskoj, kojom se doprinosi razumijevanju islama i nestanku ksenofobije.

Grabar Kitarović je skup u opatijskoj sportskoj dvorani "Marino Cvetković" pozdravila riječima "selam alejkum" (mir vama).



“Cijenim suradnju sa Islamskom zajednicom u Hrvatskoj. Učinili smo zajedno puno, našim posjetima, primjerice Iranu, ali i posjetama državama kao što je Afganistan, kako bi doprinijeli razumijevanju islama i nestanku ksenofobije. Vjerujem da će IZ u Hrvatskoj i svi mi zajedno nastaviti raditi na tome kako bismo osigurali mir, prosperitet, toleranciju ne samo na jugoistoku Evrope nego i u cijelom svijetu. U Hrvatskoj je Centar za certificiranje halal kvalitete ustanovljen 2010. godine, ali tradicija poštivanja islama traje mnogo dulje, a osobito posljednjih 100 godina. U ovih šest godina halal certificiranja postavili smo temelj trajne vrijednosti. Halal tržište se snažno razvija, a njegovi potencijali su iznimno veliki“, kazala je hrvatska predsjednica i dodala:



“Budući da snažno zagovaram internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva, koncepcija halala i problematika kojom će se baviti ovaj kongres, bliski su mom predsjedničkom programu za bolju Hrvatsku. Oko sto tvrtki sa više od 1.500 halal proizvoda, hrvatsku farmaceutiku i hranu promoviraju diljem svijeta, a hoteli i restorani učinili su Hrvatsku jednom od cijenjenijih svjetskih destinacija. Posebno smo ponosni na Osnovnu školu 'Matija Gubec' koja je prva na ovim prostorima dobila halal certifikat u procesu prehrane.“



- Pozitivan uticaj na svjetsku ekonomiju -



Grabar Kitarović je naglasila kako će ovaj skup doprinijeti razumijevanju i suradnji, te da će donijeti konstruktivne zaključke i inicijative.



Aldin Dugonjić, direktor Centra za certificiranje halal kvalitete u obraćanju je istakao da je halal stil življenja i da ima posebnu etičku, sociološku i kulturnu dimenziju.



“Zadnja dva desetljeća halal industrija pozitivno utiče na razvoj ekonomije u svijetu. Jedan u nizu događaja povodom 100 godina priznanja islama u Hrvatskoj je i ovaj World Halal Day. Izražavamo zahvalnost Vladi Hrvatske zbog aneksa ugovora potpisanog sa Islamskom zajednicom u kojem je definiran pojam halal. U Hrvatskoj imamo 64 halal proizvođača, 15 hotela, deset restorana, sedam turističkih agencija. Regionalni smo lider na halal tržištu. Osmislili smo brend Croatia Halal Friendly. Time želimo dodatno ojačati poziciju Hrvatske na svjetskom tržištu“, kazao je Dugonjić u ime jednog od organizatora događaja u Opatiji, te se zahvalio gostima iz više od 30 zemalja što su se odazvali pozivu.



Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj Aziz ef. Hasanović posebno se zahvalio visokim uglednim gostima iz Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Irana i drugih zemalja što će, po njegovim riječima, otvoriti vrata saradnje sa Hrvatskom.



“Ovaj događaj je najveći na svijetu na halal pozornici, a u Hrvatskoj najveći gospodarski u ovoj godini. Sudeći po brojnim čimbenicima u Hrvatskoj, počevši od same predsjednice, učinjeno je sve da ova manifestacija uspije. To govori o spremnosti Hrvatske da bude kvalitetan partner na globalnom halal tržištu. Naš centar će biti na raspolaganju hrvatskim tvrtkama da implementiraju halal standarde u svoje poslovanje. Tu smo i da olakšamo muslimanima u Hrvatskoj da konzumiraju halal hranu i usluge. Kao osnivača Centra me raduje da je stotinjak firmi u Hrvatskoj prepoznalo značaj halala i već posluje po našim standardima kvalitete. Standard se temelji na zahtjevima i normama islama, a kompatibilan je sa ostalim međunarodnim standardima“, rekao je Hasanović.



Rashid bin Ahmed bin Fahad, državni ministar UAE, ocijenio je da je u cijeloj halal priči jako bitno uspostaviti jedinstvenu standardizaciju halal proizvoda.



- Globalno rastući sektor -



“Posljednjih godina halal kao globalno rastući sektor nije značajan samo za muslimane nego privlači i nemuslimane jer jamči sigurnost i kvalitetu. Vodeći brendovi prehrane, kozmetike i ostalih privrednih grana aktivno su uključeni u uvođenje inovativnih halal proizvoda. Velike mogućnosti pokazuju zdravstvo i obrazovanje. Za 2016. i 2017. godinu globalni izdaci muslimanskih potrošača iznose 1,9 trilijuna dolara, a predviđa se da će do 2021. dostići tri trilijuna dolara. Najveći pokretač halal sektora je brzo kretanje muslimanske populacije po cijelom svijetu“, istakao je Fahad.



Tokom ceremonije svečanog otvaranja "World Halal Daya" prisutnima su se obratili i Fatih Metin, zamjenik ministra ekonomije Republike Turske, Mohammed Jima, predsjednik United World Halal Developmenta, Ivo Dujmić, gradonačelnik Opatije, Ali Fazeli, predsjednik Obrtničke komore Irana, te djeca Opatije.



Centar za certificiranje halal kvalitete i Islamska zajednica u Hrvatskoj organizatori su najvažnijeg ovogodišnjeg kongresa o halal tržištu u svijetu, koji će trajati od 2. do 4. novembra. Zemlja partner je Republika Turska. Prethodna dva "World Halal Daya" održana su u Indiji i Singapuru.



"World Halal Day" je jedinstven događaj koji se bavi trendovima i potencijalima halal tržišta u različitim privrednim granama uključujući halal turizam, islamsko bankarstvo i finansije, halal kozmetiku i farmaciju.



Prvi dan kongresa posvećen je temi halal tržišta, a naredna dva govoriće se o halal turizmu i islamskom bankarstvu i finansijama. Dnevno će se održavati tri tematska panela s obraćanjima najistaknutijih učesnika halal tržišta i islamske ekonomije u svijetu. Učesnici će imati mogućnost upoznati se s prilikama poslovanja na tržištima Turske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Irana...



U vrijeme kada mnoga tržišta dolaze do tačke zasićenja kreira se halal tržište, jedno od najbrže rastućih u svijetu.





