Računi za struju od nove godine trebali bi biti veći zbog rasta naknade za obnovljive izvore energije. Predsjednik Uprave HEP-a, Perica Jukić poručuje da će HEP i dalje bazirati cijenu na tržišnim načelima.

- Što će biti s tom naknadom je na Vladi. Cijena energije u Hrvatskoj je i danas jedna od najnižih kad se uspoređuje s drugim zemljama, izjavio je Jukić za N1 Televiziju.



Znači da cijenu računa dižu naknade države?



- HEP će uvijek raditi na tržišnim načelima i tu neće doći do značajnijih promjena.



Pričalo se da će država kompenzirati naknadu tako da će HEP snižavati cijenu?



- Takve su se teze proturale kroz javnost i mi smo na vrijeme reagirali. Obrazložili smo stav da je nemoguće da se to dogodi, da HEP danas radi na tržišnim načelima i to smo poslali nadležnim ministarstvima i institucijama. HEP ne može prihvatiti nešto takvo.



Biznis.ba