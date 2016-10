Aleksandar Vučić

Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata budžetskim korisnicima u Srbiji u prosjeku od pet do sedam odsto.

Vučić je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekao da je sa MMF-om postignut dogovor da se prosvjetarima plate povećaju za šest do sedam odsto, dok će za pet odsto plate biti veće zdravstvnim radnicima, policiji, vojsci i zaposlenima u ustanovama kulture.



Zaposlenima u pravosuđu će biti ponuđeno da se izjasne ili da dobiju povećanje pet odsto ili da dobiju jednokratnu pomoć.



Vučić je istakao da je najteža borba sa predstavnicima MMF-a bila oko povećanja plata za policiju i vojsku i da je MMF "popustio" kada je vidio da je odlučio da napusti dogovor.



On je najavio da će za oko 1.770.000 penzionera u Srbij u narednih tri do četiri dana biti isplaćeno po 5.000 do 6.000 dinara jednokratne pomoći, a da je od 1. januara planirano povećanje penzija za 1,5 do 1,7 odsto.



"Srbija je na dobrom putu, polako ali sigurno stvari idu na bolje, ali sve zavisi od našeg rada i strpljivosti", rekao je Vučić.







Biznis.ba / SRNA