Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio je na prvoj danas održanoj sjednici novog sastava vlade da su ciljevi izvršne vlasti u naredne četiri godine ostvarivanje stabilnog privrednog rasta, otvaranje novih radnih mjesta, zaustavljanje iseljavanja, demografska obnova i društvena pravednost i solidarnost.

Povodom posljednjih događanja u vezi sa sisačkom rafinerijom, Plenković je rekao da neće dozvoliti da INA postane podružnica mađarskog MOL-a.



"Ostvarivanje održivog privrednog rasta biće ključni prioritet rada 14. hrvatske vlade. Stoga ćemo posebnu pažnju posvetiti definisanju mjera usmjerenih na privrednom razvoju. One će biti usmjerene na povećanje životnog standarda svih hrvatskih građana, podsticanje proizvodnje te stvaranje novih radnih mjesta. S tim ciljem sprovešćemo i cjelovitu poresku reformu, čije predstavljanje je jedna od glavnih tačaka današnje sjednice vlade", rekao je Plenković u uvodnom obraćanju.



Najavio je da će poreska reforma obuhvatiti sve segmente poreskog sistema, a posebno će biti usmjerene na pojednostavljenje sistema, širenje poreske baze i poresko rasterećenje građana i preduzetnika.



INA, kazao je, mora biti garant energetske sigurnosti Hrvatske, prenijela je Hina.



Plenković se u svom obraćanju vladi posebno osvrnuo na odnos s MOL-om, koji je strateški partner vlade u INU, a u kontekstu posljednjih informacija da bi moglo doći do zatvaranja sisačke rafinerije.



Podsjetiši da je INA najveća kompanija u Hrvatskoj s više od 11.000 zaposlenih, premjer je poručio da će cilj vlade biti osiguranje uslova za njen daljnji rast i razvoj te najavio izradu strategije koja će pokazati "kakvu INU želimo".



"Na osnovu te strategije pristupićemo rešavanju svih otvorenih pitanja između dva najveća dioničara", rekao je.



Dodao je da Hrvatska nastavlja s abitražnim postupkom u Vašingtonu koji je, kazao je, bitan za rješavanje spora između hrvatske države i MOL-a.



"Insistiraćemo da Ina investira u istraživanje, proizvodnju i preradu i zadrži sve osobine moderne, vertikalno integrisane kompanije. To znači projekte i u Hrvatskoj, ali i u inostranstvu, upravo kako je to predviđeno i dioničarskim ugovorom", rekao je.



INA mora svojim investicijama biti garant energetske sigurnosti i stabilnosti Hrvatske, naglasio je te dodao kako očekuje da MOL "prema INI postupa kao odgovoran strateški partner i razvija sve dijelove INE u skladu s potpisanim ugovorima i dobrom poslovnom praksom".



"Nikako nećemo dopustiti da se INA pretvori u podružnicu MOL-a", poručio je Plenković te najavio sastanak o tom pitanju naredne sedmice u vladi.



Plenković je ponovio da je razgovarao s predsjednikom Uprave Ine Zoltanom Aldotom te da su dogovorili da se naredne sedmice odži sastanak "relevantnih ministara u vladi s članovima Uprave INE na kojem će razmotriti trenutnu situaciju".







