U Budvi se danas održava šesta konferencija o ekonomiji pod nazivom ”Razvojne perspektive Zapadnog Balkana“, koju organizuje Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Komitetom za istočno-evropske ekonomske odnose iz Berlina. Konferencija je okupila oko 500 učesnika iz regiona, a poruka sa konferencije je da su investicije preduslov za rast u ekonomiji zemalja Zapadnog Balkana.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je otvorio konferenciju, kazao je da je Crna Gora, u Berlinskom procesu, u okviru koga je organizovana današnja konferencija, prepoznala svoju jasnu razvojnu šansu.



”Pripremljenost projekata željezničke i energetske infrastrukture obezbijeđen je i kroz donacije zapadno-balkanskog investicionog okvira, i to u Crnoj Gori za rekonstrukciju dijela željezničke pruge Beograd-Bar, kroz Crnu Goru i za nastavak izgradnje 400kw dalekovoda Pljevlja-Višegrad-Bajina Bašta“, kazao je Vujanović.



Crna Gora je, kako je podsjetio, na pragu punopravnog članstva u NATO, dok se pristupanje EU realizuje dobrom dinamikom.



“Nesumnjivo je da je Crna Gora lider zapadnog Balkana u evropskim i evroatlanskim integracijama”, poručio je Vujanović.



Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković kazao je da su razvojne perspektive Zapadnog Balkana glavna tema ovogodišnje konferencije.



”Godinama unazad sve zemlje našeg regiona su opredijelile svoju budućnost ka Evropskoj uniji. To nije cilj sam po sebi, već usvajanje evropskih normi koje su nužan preduslov dostizanju evropskog kvaliteta života i standarda stanovništva u cjelini. Pojedine od naših zemalja već su članice EU, dok se ostale zemlje nalaze u različitim fazama procesa pridruživanja“, istakao je Mijušković.



Kada je riječ o Crnoj Gori, on je istakao da se posljednjih godina posebna pažnja poklanja ulaganjima u infrastrukturu, koja predstavlja ograničavajući faktor za ubrzaniji ekonomski razvoj.



”Veliki kapitalni projekti u infrastrukturu, turističku industriju i energetiku su započeti ili su u fazi dogovora, što treba da doprinese većoj uposlenosti kapaciteta, rastu zaposlenosti i rastu ukupne ekonomije. Procjenjuje se da će za narednih pet godina ulaganja u energetiku iznositi 1,5 milijardi eura, u saobraćajnu infrastrukturu dvije milijarde, a u turističke kapacitete i više od pet milijardi eura“, kazao je Mijušković.



U okviru konferencije, predsjednici privrednih komora Zapadnog Balkana će govoriti o ekonomskim perspektivama. Na konferenciji učestvuju ministri ekonomije zemalja regije, biznismeni, preduzetnici, kao i predstavnici međunarodnih ekonomskih asocijacija.





