Kineska državna banka (Bank of China) osniva banku u Srbiji koja će započeti s radom početkom sljedeće godine.

Ova banka, inače peta najveća banka na svijetu, finansirat će kineske i kompanije iz Srbije koje će zajednički nastupati i na trećim tržištima, pišu Večernje novosti.



Osnivač nove banke na teritoriji Srbije - Bank of China (Hungary) Ltd, prošle je nedjelje, preko svojih pravnih zastupnika podnio zahtev Narodnoj banci Srbije za davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke u Srbiji.



- Postupak osnivanja banke, shodno važećim propisima, pored postupka za davanje preliminarnog odobrenja, podrazumjeva i izdavanje dozvole za rad banci koja se osniva. Shodno tome, kada NBS utvrdi da su uslovi ispunjeni, slijedi održavanje osnivačke skupštine novoosnovane banke. Tada NBS daje saglasnosti na akta usvojena na toj skupštini, a potom slijedi registracija kod nadležnih organa. Poslije toga će ova banka moći da otpočne s radom u Srbiji - objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije.



Takođe, kako se navodi, planovi osnivača su da se svi postupci, kao i registracija, završe do kraja ove godine, kako bi banka otpočela s radom početkom 2017. godine.



Biznis.ba / FENA