Potpredsjednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas u Istanbulu kako je regija Balkana zona investicija, a ne zona konflikata, što je u svojoj prošlosti često bila.

U završnim obraćanjima na Trilateralnom ekonomskom forumu BiH-Srbija-Turska u Istanbulu, obratili su se i predstavnici trgovinskih i ekonomskih komora Bosna i Hercegovine i Srbije, gdje su predočene informacije o međusobnom trgovanju u proteklom periodu. Naglašeno je kako je svakako zabilježen porast, no i to da postoji prostora za dublju saradnju.



- Ukloniti vidljive i nevidljive barijere -



Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (BiH) Mirko Šarović je istakao kako današnja trilaterala može samo unaprijediti ovu saradnju i da bude snažna poruka privrednicima.



"Mi iz BiH mislimo da trebamo proširiti naša interesovanja i fokusirati se na neke ključne tačke, investicije u ekonomiji, infrastrukturu, turizam i fokusiranje popravljanja mogućih barijera u robnoj razmjeni, odnosno trgovini. Tih vidljivih i nevidjljihvih barijera ima. Treba ih identifikovati i raditi na njihovom otklanjanju", rekao je Šarović.



Potpredsjednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić kazao je kako je u vrijeme prošlog trilateralnog sastanka u Srbiji sa radom krenula Halk banka, a danas sa radom počinje zajedničko Ekonomsko predstavništvo BiH i Srbije u Istanbulu.



"Mislim da ova trilaterala i sve ovo što radimo ima smisao samo ukoliko donosi konkretne rezultate. Čini mi se da je mnogima dosta i politike, i političkih poruka i rutinskih fraza, da ljudi žele konkretnije i opipljivije rezultate. Mera uspešnosti svake politike su zapravo rezultati koji se ostvaruju u oblasti ekonomije. Mi smo upravo na tom putu da sve ovo što radimo da učinimo da naše ekonomije rastu, da naše privrede budu bolje provezane", rekao je Ljajić.



Okupljenim poduzetnicima poručio je kako se danas šalje važna poruka, a ona je da je politička stabilnost jako bitan preduslov da bi se investiralo u određenim područjima.



"Zato ova tirilatera ima više od samog ekonomskog značaja. Želimo poslati poruku da je Balkan više zona investicije, nego što je zona konflikata, kakva je to u prošlosti vrlo često bila. Vrijeme konfrilata je ostalo iza nas", poručio je Ljajić.



Turski ministar ekonomije Nihat Zeybekci ukazao je na važnost početka rada zajedničkog Ekonomskog predstavništva BiH i Srbije u Istanbulu, dodavši kako će predstavništvo aktivno pratiti dešavanja u Turskoj, te da je njegovo ministarstvo spremno pružiti svaku podršku.



Ukazao je i na problem putne infrastrukture između BiH i Srbije.



"Turska je spremna podržati realizovanje jednog takvog projekta, koji će te dvije zemlje same odabrati i koji će biti realizovan u najkraćem mogućem roku", rekao je Zeybekci.



Obraćanjima ministara završen je i zvanični dio 2. Trilateralnog poslobnog foruma BiH-Srbija-Turska, a u toku su susreti privrednika iz tri zemlje, koji razgovaraju o mogućnostima investiranja.





