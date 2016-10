T. C.

U Sloveniji je samo pet posto preduzeća u vlasništvu stranaca, ali ona ostvaruju veću dodanu vrijednost na zaposlenog od kompanija u domaćem vlasništvu i zapošljavaju više od petine ukupne radne snage, pokazala je analiza koju je objavio državni statistički zavod.

Riječ je o dokumentu o poslovanju preduzeća koja djeluju u Sloveniji prema porijeklu kapitala i to po podacima s kraja 2014. godine jer će novi biti dostupni tek na jesen iduće godine.



Prema objavljenoj analizi, od oko 130 hiljada registrovanih preduzeća njih oko 6600 je u vlasništvu stranaca, a među njima i neki veliki sistemi poput Mercatora kojega je kupio Agrokor.



Takve su kompanije, iako ih je mnogo manje od onih koje kontroliše slovenski kapital, u prosjeku poslovno efikasnije, s više dodane vrijednosti na zaposlenog i većim plaćama, pokazuje analiza. One zapošljavaju 110.000 ljudi, više od petine ukupnog broja zaposlenih u državi i čine 30 posto ukupno ostvarenih prihoda u slovenskoj privredi.



Analiza pokazuje da su od nastupa globalne ekonomske krize stranci poslovno aktivniji od slovenskih kompanija. Zadnjih je godina strane investitore privlačila i prodaja državne imovine ili kompanija u djelomičnom državnim vlasništvu, bilo u realnoj privredi ili bankarstvu i trgovini, dok je novih tzv. greenfield investicija malo, pokazuje analiza statističkog zavoda koja konstatuje da je strani kapital od nastupa globalne ekonomske krize bio određeni "amortizer" koji je spriječio još negativnije trendove u privredi.



Prema objavljenim statističkim podacima, u 2014. godini, u Sloveniji su najviše prihoda ukupno imala preduzeća u vlasništvu kompanija ili investitora iz Njemačke, a slijede vlasnici iz Austrije, Hrvatske i Francuske.



Prema dodanoj vrijednosti na zaposlenog prednjače švicarski i francuski vlasnici, prvi uglavnom zbog farmaceutske kompanije Lek koja je u vlasništvu Novartisa, a drugi zbog tvornice automobila Revoz koja je u 100-postotnom vlasništvu Renaulta.



Prema broju osnovanih kompanija u Sloveniji, prednjače vlasnici iz Rusije i Srbije, ali se dobrim dijelom radi o osnivanju kompanija preko kojih se kupuju nekretnine, što je način da do kuća i stanova u Sloveniji dođu subjekti iz država koje nisu članice Evropske unije.





Biznis.ba / FENA