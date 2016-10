Slovenska vlada priprema zakonske prijedloge koji će omogućiti da osobne prevoze uz taksiste obavljaju i drugi koji dobiju odgovarajuću licencu, izjavio je u nedjelju u razgovoru za slovensku televiziju Boris Koprivnikar, ministar javne uprave u vladi Mire Cerara i koordinator za pitanja digitalne ekonomije.

Koprivnikar je odbio kritike da se radi na zakonskim promjenama isključivo namijenjenih Uberu, odnosno da se radi o pogodovanju američkoj multinacionalnoj firmi, te naveo da je zadnjih godina u Sloveniji prevozne licence dobilo više stranih i domaćih firmi.



Slovenija se mora zakonskim promjenama prilagoditi dolasku poduzeća s područja tzv. sharing ekonomije, što će u Sloveniji omogućiti više radnih mjesta i bolje usluge, dodao je.



Licencirani vozači koji budu radili za Uber po njegovim će riječima morati bilo kao poduzetnici s vlastitim poduzećem ili preko Ubera državi plaćati porez, te doprinose.



Taksisti ljuti



Dolasku Ubera u Ljubljanu naklonjen je i gradonačelnik Zoran Janković, dodavši da grad Uberu nudi svoja električna vozila koja bi mogla biti uključena u Uberov park i da će svi automobili koje će voziti Uberovi vozači morati biti zelene boje, prenosi Hina.



Jako protivljenje dolasku Ubera u Sloveniju izrazili su taksi prijevoznici i sindikati, a protive im se i političke stranke izrazitijeg lijevog profila.



Premijer Miro Cerar izjavio je u parlamentu protekle sedmice, na optužbe da njegova vlada pogoduje Uberu i zbog multinacionalke mijenja domaći zakon, da se do kraja ove godine treba promijeniti zakon o cestovnom prometu koji će uz licence taksistima omogićiti davanje licenci za prijevoz i drugim vozačima, da se to očekuje do kraja ove godine i da će to biti "velik korak" za omogućavanje Uberova rada u Sloveniji, čemu se veseli jer zastupa mišljenje da se gospodarstvo treba prilagoditi potrebama zelenih i digitalnih tehnologija.



