"Dubrovačkom trpezom" dugom 120 metara na Stradunu u nedjelju je službeno obilježen kraj ovogodišnje turističke sezone, a direktorica Turističke zajednice grada Dubrovnika Romana Vlašić istaknula je kako se do Nove godine prvi put u povijesti očekuje milioniti dolazak u Dubrovnik.

Vlašić je napomenula kako na današnjoj Trpezi sudjeluje 90-ak izlagača, od hotelijera i ugostitelja do učenika Turističke i ugostiteljske škole. Ustvrdila je kako je sezona bila izvrsna, te najavila ostvarivanje milionitog dolaska u gradu Dubrovniku, javila je Hina.



''Ova sezona je zaista izvrsna i bližimo se milionitom dolasku prvi put u historiji. Imamo 11 posto više dolazaka, prešli smo tri miliona noćenja. Sada smo na 930 hiljada dolazaka, a sezona je zaista izvrsna, do Nove godine bi trebali imati tog milionitog gosta. U ovom mjesecu imamo čak 29 posto više dolazaka i noćenja nego što smo imali prošle godine. U Dubrovniku je jaka i kongresna sezona i hoteli su na 90 posto popunjenosti još ovaj i sljedeći vikend, odnosno dokle traju izravni letovi. Nadamo se da ćemo uspjeti, osim Londona, Frankfurta i Istanbula, u sljedećim godinama doći i do većeg broja linija zimi'', rekla je Vlašić.



Pročenik Upravnog odjela za turizam, more i poduzetništvo Grada Dubrovnika Vlaho Margaretić rekao je kako je ova Dubrovačka trpeza humanitarnog karaktera simboličan kraj sezone, ali i zahvala svim Dubrovčanima koji žive turizam.



''Ovo je gastronomsko-humanitarna manifestacija koja se događa svake godine, a ove godine prihod ide za kupnju novog digitalnog mamografa za Opću bolnicu Dubrovnik. Sezona je svake godine sve bolja i bolja, ali i konstruktivnija je ponuda. Za iduću godinu očekujemo još bolje rezultate'', rekao je Margaretić.



