Prijave koje se tiču visokih državnih funkcionera sporo rješavaju ili se uopšte ne rješavaju, pa zastarjevaju ili se završavaju novčanom kaznom od oko prosječnih 200 eura, višestruko manjom od novčane štete koju je uočila DRI prilikom podnošenja prijave.

Od 1.364 prijave, koliko je Državna revizorska institucija (DRI) do sada podnijela, riješeno je samo 31,2 odsto, izjavio je danas generalni državni revizor Radoslav Sretenović i najavio da će uskoro biti objavljena imena onih protiv kojih je DRI ove godine predložila podnošenje krivičnih prijava.



U DRI su izračunali da je do sada bilo sporno trošenje čak 5.881 milijarde dinara ili oko 59 milijardi eura, kolika je bila vrednost svih stavki, koje su bile pod lupom revizora u periodu od 2008. do 2014. zbog sumnje da su ta sredstva nenamenski trošena, objavljeno je u magazinu NIN.



Neki predmeti su, kako je za NIN potvrdio Sretenović, na sudu i po četiri godine.



– Prijave se sporo rešavaju. Postupci po našim prijavama, bilo da se radi o prekršajnim ili krivičnim, dugo traju. Nije moje da ocenjujem nezavisnost sudstva, ali bi za državu bilo bolje kada bi postupci kraće trajali, ističe Sretenović.



Najveći broj krivičnih prijava odnosi se, kaže on na takozvano “preuzimanje obaveza iznad aproprijacija”, odnosno na veće trošenje novca od propisanog plana za tu godinu.



Sretenović je rekao da će uskoro biti objavljena imena koja će se naći na novoj 31 krivičnoj prijavi za koje je DRI podnijela prijave ove godine.



Jedna prijava je već i pravosnažno okončana, ali je, kako se navodi, alarmantno da je riječ o blagajnici Javnog preduzeća Vodokanal u Somboru, koja je pronevjerila 1,8 miliona dinara, zbog čega je osuđena na šest mjeseci zatvora.



– Kazne su blage, moraju se povećati jer će se uskoro izjednačiti sa kaznama za nevezivanje pojasa u automobilu, rekao je Sretenović.







