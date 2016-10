Konzorcij prodavača koperskog Cimosa je s finansijskim fondom iz Italije, Palladio Finanziaria, potpisao ugovor o prodaji tvrtke.

Potpisivanjem ugovora završena je višegodišnja saga prodaje tvrtke, koja se nalazi u ozbiljnim teškoćama zbog prekomjernog bremena dugova, izvijestila je TV Slovenije. Međutim, ovaj proces još nije završen, jer će, prije nego što tvrtka konačno pređe u ruke novog vlasnika, proći četvrt do pola godine.



"Ovo je prvi veliki korak na putu do kraja transakcije. Još uvijek postoje neka otvorena pitanja koja treba razjasniti i što će dovesti do kraja transakcije. Računamo da će se to dogoditi do kraja godine, najkasnije do aprila", kazao je Imre Balogh, glavni izvršni direktor Društva za upravljanje potraživanjima banaka (DUTB).



Lidia Glavina, predsjednica Uprave Slovenskog državnog holdinga (SDH), je pritom naglasila da talijanski fond već u vlasništvu ima automobilsko poslovanje i pozitivna iskustva s restrukturiranjem u automobilskoj industriji. "Iznad svega ima dugoročne planove za Cimos", rekla je ona.



Prema saopžćenju STA, tvrtka TCH Cogeme, koja je u vlasništvu talijanskog fonda, nakon završetka transakcije dokapitalizirat će Cimos sa 20 miliona eura. "Mi ćemo u najkraćem mogućem roku dobiti nove narudžbe za Cimos, kojih je zbog neizvjesne ekonomske i finansijske situacije u posljednjih nekoliko godina nedostajalo. Postojeće ključne kupce Cimosa također smo spremni podržati", rekao je nakon potpisivanja ugovora glavni izvršni direktor TCH Cogema Gino Berti.



Budući da Cimos ima više od četvrt milijarde eura duga, kupoprodajna cijena bila je samo 100.000 $. Toliko je izdvojeno za 92-postotni udio, a Talijani su preuzeli još 106 miliona dugova tvrtke. Cimos ima oko 5.000 zaposlenika, osim Slovenije u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, ali ta brojka će sigurno smanjiti u budućnosti, za koliko, još nije poznato.



Biznis.ba