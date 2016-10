Aleksandar Vučić

Imam i san i plan i znam šta treba da radimo, ali nam je dragocjena i potrebna podrška međunarodnih finansijskih institucija, rekao je danas predsjednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić poslije sastanka svog kabineta sa predstavnicima Svjetske banke, a potom i sa ambasadorima zemalja EU.

"Najvažnije je da građani Srbije razumiju da se zemlja nalazi na dobrom putu", rekao je Vučić novinarima.



On je istakao da vlada zna šta treba da radi, ali da joj je dragocjena pomoć svjetskih međunrodnih finansijskih institucija u definisanju načina na koji to treba da se sproved. "I, učili smo ovde, četiri sata, četiri sata smo razgovarali sa predstavnicima Svetske banke i 23 ambasadora", rekao je Vučić "Imali smo časove o tome kako da postižemo svjetske ciljeve", dodao je. Ističući značaj podrške Evropske unije, premijer se pozvao na jučerašnuju posjetu Kliničkom centru u Nišu, gdje se i sam uverio da je ta zdravstvena ustanova opremljena na svjetskom nivou.



"To smo uradili mi, vlada je najviše platila, najveći teret iznela, odnosno garađani preko vlade, ali, ne bismo mogli sve da uradimo bez podrške EU i Evropske investicione banke", rekao je Vučić i dodao da su to bili "najjeftiniji novci i najpovoljniji uslovi".





Biznis.ba