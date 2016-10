T. C.

Slovenski premijer Miro Cerar izjavio je u intervjuu za Bloomberg da će Slovenija vjerovatno odgoditi prodaju Nove ljubljanske banke (NLB) , ali je uvjeren da će ispoštovati ​​obaveze preuzete od Evropske komisije.

Odgađanje prodaje NLB-a Cerar obrazlaže neizvjesnošću u vezi s Brexitom i nestabilnošću na finansijskim tržištima.



Cerar je rekao da će Slovenija ispoštovati obaveze iz plana restrukturiranja banke koji predviđa prodaju, u 2013. godini u potpunosti podržavljene, banke do kraja iduće godine. Za bilo kakvo produženje tog roka Slovenija mora tražiti odobrenje Evropske komisije, a prvi razgovori o ovoj temi već su obavljeni.



"To ne znači da izbjegavamo obaveze. Držat ćemo ih se, ali također moramo uzeti u obzir kretanja u Evropi i, ako je potrebno, na neki način reorganizirati raspored za cijeli proces", rekao je premijer i naglasio je da je to njegovo mišljenje, jer proces prodaje nadzire Slovenski državni holding (SDH).



Direktor SDH-a je nedavno objavio da se postupak za prodaju najveće slovenske banke putem mehanizma inicijalne javne ponude (IPO) i dalje priprema, ali će se odluka o početku prodaje pokrenuti u proljeće, nakon objavljivanja godišnjeg izvještaja NLB-a za 2016. Prvobitno je vremenski rok za početak IPO-a bio ove jeseni.



Nova ljubljanska banka u BiH ima dvije podružnice sa sjedištima u Sarajevu i Banjoj Luci, izvještava Indikator.ba.







Biznis.ba