Foto: Ilustracija

Pred Višim sudom u Novom Sadu raskinut je bankarski ugovor koji je odobren u francima. Umjesto 13 miliona, klijent banci mora da ostavi tri miliona dinara. Pred Višim sudom u Novom Sadu raskinut je prvi ugovor između jedne strane banke i građanina Srbije koji je imao stambeni kredit u švajcarskim francima, pišu Večernje novosti.

Presuda je donijeta zbog "bitno promijenjenih okolnosti" od trenutka kada je zajam uzet 2008. godine do danas. Obje strane, i banka i klijent, moraju da vrate iznose sa zateznom kamatom koje su primile od trenutka zaključenja ugovora u dinarima.

Za dužnika to će biti iznos od dva do tri miliona dinara, a ne 13 miliona dinara, koliko još treba da vrati banci do kraja perioda otplate. Naime, vrijednost stambenog kredita koji je uzet 2008. godine bila je sedam miliona dinara.

Za osam godina, dužnik je isplatio 6,5 miliona dinara, a preostali dug mu je još 13 miliona dinara. Umjesto toliko velike svote, nastale zbog kursnih razlika, vratiće banci mnogo manje, dok će banka njemu da isplati sve što je platio za proteklih osam godina.

“Jasno se vidi do kakvog je poremećaja došlo”, kaže Dejan Gavrilović, iz Udruženja građana "Efektiva".

“Da je građanin znao da će franak sa 50 dinara, koliko je vrijedio 2008. godine, narasti na 112 dinara, sigurno ne bi potpisao takav ugovor. Promjene kursa su te - bitno promijenjene okolnosti. Ovo je inače prva pravosnažna presuda koja nam daje nadu da će se građani zaduženi u švajcarskim francima domoći pravde”, objašnjava on.

Zbog drastičnog skoka švajcarskog franka 2008. godine, kada je počela velika svjetska ekonomska kriza, banke su građanima povećali i kamate, tako da su rate bile duplirane.

Drugi udar je bio prije nešto više od godinu i po dana, kada je franak ponovo porastao za trećinu i odstigao 120 dinara. Sada je na nivou od oko 112 dinara. Tako visok nivo kursa opterećuje dužnike. U Srbiji nešto više od 18.000 građana duguje za stambene kredite u švajcarskim francima.

Narodna banka Srbije je nudila modele za prevazilaženje problema, ali se veoma mali broj dužnika javio i prihvatio nove uslove. Većina želi da se riješi problem sa kursom. Zbog toga građani podnose i kolektivne tužbe.



Biznis.ba