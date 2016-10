T. C.

Blažo Đukanović, sin crnogorskog premijera suvlasnik firme "BB solar" dobio je koncesiju da gradi male hidroelektrane na vodotoku Bistrica u Kolašinu.

Koncesiju je dobio zahvaljujući odluci Vlade Crne Gore, prenose Večernje novosti.



Odluku u ime države potpisuje Milo Đukanović, a ugovor o koncesiji ministar ekonomije Vladimir Kavarić. Tako će "BB solar" dobiti koncesiju na 30 godina u okviru koje za godinu dana mora završiti poslove projektovanja, a za još dve izgraditi hidrocentrale.



Ova firma podnijela je Ministarstvu održivog razvoja zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju male hidroelektrane Bistrica i to pet mjeseci pošto je to ministarstvo odbilo da im ispoštuje zahtev za gradnju male HE Slatina na istom vodotoku kod Kolašina, na katastarskim parcelama koje su u vlasništvu porodice Dulović.



Kao razlog tada je rečeno da nije urađeno hidrološko istraživanje i da je za izdavanje dozvole potrebna izrada lokalne studije. Sada su sve nejasnoće očigledno prevaziđene, pa će za koju godinu Kolašinci moći da dobijaju struju sa male hidrocentrale Bistrica, ali i da je plate.







Biznis.ba