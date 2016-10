Aleksandar Vučić

Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će u narednom periodu biti donesena odluka u vezi sa primjenom sporazuma Beograda i Prištine o telekomunikacijama, navodeći da su razgovori o toj temi teži nego što se spolja čini, ali da ne govori o ultimatumu.

"Ne bih govorio da je riječ o ultimatumu, riječ je o razgovorima koje smo vodili u Briselu", rekao je Vučić novinarima, komentarišući izjavu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića da se Srbija nalazi pred ultimatumom.



On je napomenuo da je sporazum potpisan u avgustu prošle godine, ali da postoje različita tumačenja, te da je pitanje imovine jedno od njih.



Vučić je rekao da je pred njega došao papir o kome Beograd treba da se izjasni i o kojem nema pregovora, te da će odluka biti donesena narednih dana.



"Vidjeću kako i šta da predložim našoj vladi i pregovaračkom timu. Riječ je o veoma teškim stvarima i posledice su za nas ozbiljne u svakom pogledu", istakao je Vučić.



On je naveo da nije riječ samo o otvaranju pregovaračkih poglavlja, nego da su u pitanju i politički uslovi za Srbiju, koji se uvijek tiču Kosova i regiona.



"Ako ne budemo prihvatili, onda ćemo se suočiti sa političkim posljedicama. Veoma je teško donijeti pozitivnu odluku o tome, ali i negativnu. Kakvu ćemo odluku donijeti - mjerićemo. Donijećemo odluku u najboljem interesu Srbije, imajući u vidu sveukupnu situaciju u regionu", rekao je Vučić.



On je naveo da se prema Srbiji i inače primjenjuju teži aršini nego prema drugima. "Nama mogu da kažu da smo šaka jada i ništa i da šalju novac raznim nevladinim organizacijama da nas maltretiraju zbog tri barake. Ima li tu pravde? Nema. Moramo da naviknemo na to da se borimo i izborimo za bolji status Srbije i našeg naroda i uradimo sve što možemo da ne otežamo situaciju", rekao je Vučić.





Biznis.ba / SRNA