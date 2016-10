Foto: Ilustracija

Vjetropark La piccolina kompanije MK Fintel Wind u čiju je izgradnju uloženo oko 10 miliona eura, pušten je u rad u mjestu Zagajica kod Vršca.

Ukupna očekivana proizvodnja na godišnjem nivou je oko 20 gigavat sati, što je dovoljno energije za oko 5.500 domaćinstava. Energija proizvedena ovim putem je potpuno čista i njena proizvodnja ne zagađuje okolinu.



To je drugi vjetropark kompanije MK Fintel Wind u Srbiji, a prvi je u okolini Kule.



MK Fintel Wind je zajedničko preduzeće italijanske kompanije Fintel Energia Spa i MK Grupe i predstavlja najvećeg privatnog proizvođača električne energije u Srbiji.



Puštanje u rad vjetropakra La piccolina prisustvovali su ministar energetike Aleksandar Antić i izvršni direktor kompanije Fintel Energia Spa i MK Fintel Wind-a Tiziano Giovanetti.



Antić je izrazio zadovoljistvo što je otvoren drugi vjetropak u Srbiji ocjenivši da se time Srbija približava proizvodnji dovoljnih količina energije iz obnovljivih izvora.



"Ponosan sam što smo u mandatu ove i prošle vlade otvorili dva vjetroparka", rekao je Antić dodavši da iako su to pionirski koraci Srbija ide u dobrom pravcu kako bi 2020. godine 27 odsto energije bilo proizvedeno iz obnovljivih izvora.



Antić je napomenuo da proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora Srbija ispunjava međunarodne obaveze, ali je to značajno i za očuvanje i zaštitu životne sredine.



Giovanetti je zahvalio Vladi Srbije na podršci i najavio da će za nekoliko mjeseci početi gradnja trećeg vjetroparka i to na istoj lokaciji u Vršcu.



Rekao je da je vjetropark La pikolina manji od onog koji je prošle godine izgrađen u Kulu gdje je uloženo 15 miliona eura, ali da je veoma značajan za povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.



Giovanetti je kazao da je kompanija koju predstavlja spremna za dodatne investicije u izgradnju vjetroparkova u Srbiji.



Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić je naglasio da će novi vjetropark doprinijeti da Vojvodina uvozi manje energije.



Naveo je da Vojvodina van svoje teritorije nabavlja 50 do 60 odsto potrebnih količina energije.



Izgradnja vjetroparka u Vršcu počela je oktobra 2015. i do julu 2016. kada je počela probna proizvodnja isporučeno je milion i po kilovat sati električne energije.



Biznis.ba