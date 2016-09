Ministarski savjet Energetske zajednice zemalja Jugoistočne Evrope će 14. oktobra u Sarajevu razmatrati uvođenje sankcija za Srbiju zbog upornog odbijanja „Srbijagasa“ da razdvoji delatnosti i omogući konkurenciju na tržištu gasa u Srbiji, izjavio je direktor Sekretarijata EZ Janez Kopač.

On je objasnio u Skupštini Srbije da „Srbijagas“ nije razdvojio sistem prenosa gasa od komercijalnog snabdijevanja, što je na štetu potrošača.



Kopač je na konferenciji za medije rekao da ima intenzivnu komunikaciju sa ministrom energetike Srbije Aleksandrom Antićem i izrazio očekivanje da će Srbija nešto preduzeti kao ne bi bila izložena toj neprijatnoj situaciji — uvođenju kaznenih mjera.



Kako je rekao, Sekretarijat EZ je već predložio uvođenje sankcija Srbiji ako ne dođe do pomaka u naredne dvije nedjelje.



„Postoji veliki interes konkurencije da dođe na gasno tržište Srbije, što bi odmah snizilo cijene gasa u Srbiji. Smisao uvođenja tržišta nije podizanje cijena, jer to ne mora da bude, već da se spriječi nepravedno subvencionisanje“, kazao je Kopač.



On je objasnio da socijalna pomoć mora da bude targetirana samo na one koji to stvarno zaslužuju, pošto je iskustvo pokazalo da svi koji koriste subvencije vrlo brzo bankrotiraju.



„Veliki problem je ’Srbijagas‘, jer nije riješeno ključno pitanje, odnosno razdvajanje djelatnosti operatora sistema u vertikalno integrisanim gasnim preduzećima ’Srbijagas‘ i ’Jugorosgas‘“, rekao je Kopač tokom predstavljanja stanja u evropskim integracijama Srbije u oblasti energetike na skupštinskom Odboru za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.



Kopač je podsjetio da se zbog nerazdvajanja djelatnosti u „Srbijagasu“ još od 2013. vodi prekršajni postupak. On dodaje da je EZ do sada samo jednom primijenila sankcije, protiv BiH.



Sankcije mogu biti, kako kaže, uskraćivanje sredstva EU iz različitih fondova, oduzimanje prava glasanje, nadoknađivanje troškova saradnje sa EZ i drugo, ali i međunarodne finansije organizacije mogu obustaviti saradnju sa tom zemljom, prenosi Sputnjik.



"Tri stvari smo predložili — uskraćivanje sredstva za nadoknadu troškova saradnje sa EZ, zatim oduzimanje glasačkih prava i uskraćivanje evropskih sredstava djelimično za energetsko područje. To bi značilo da se pozove Evropska komisija da Srbiji uskrati sredstva“, rekao je Kopač dodajući da je takva mjera prošle godine primjenjena za BiH, što je bilo veoma neprijatno za tu zemlju.



Kopač je naveo da je Srbija morala da razdvoji djelatnosti još po zakonu i Drugom energetskom paketu iz 2007.



„Imamo još dvije nedjelje da se riješi što se čekalo. Uporno insistiranje rukovodstva ’Srbijagasa‘ da ne razdvoji delatnosti, moglo bi dovesti do usvajanja mera protiv Srbije ove godine. To razdvajanje nije samo na papiru, već ima veliki uticaj na potrošače pošto bi jedan operator bio za snabdijevanje gasom, a drugi za prenosni sistem, da bi moglo da dođe do konkurencije“, naglasio je on.



Kopač je istakao da u Srbiji kod trgovanja gasom nema konkurencije pošto "’Srbijagas‘ ne pušta nikog u svoje cevi“.



On je rekao da je na Vladi Srbije da u potpunosti primijeni svoj zakon i ispuni svoje međunarodne obaveze, s obzirom da je vlada sto odsto vlasnik „Srbijagasa“. Kopač je rekao novinarima da je Srbija prošle godine prva od članica EZ prenijela Treći energetski paket u svoje zakonodavstvo, ali da su problemi koji su bili prošle godine prisutni posta „veoma, veoma vrući“.



„Srbija je napravila veliki napredak kada je riječ o struji zbog uvođenja regionalne berze struje početkom ove godine, kao i po pitanju naftnih rezervi, i u te dvije oblasti je najbolja u regionu.“



Kopač je rekao da, ipak, postoje tri problema koja se ne mogu mogu riješiti u Srbiji, od kojih je najproblematičniji „Srbijagas“. Drugi problem je, prema njegovim riječima, politički — uključivanje EMS u funkcionisanje regionalnog biroa u Podgorici za aukcije prekograničnih kapaciteta struje u Podgorici, pošto samo još Srbija nije član tog tijela, a treći problem je odnosa između EMS i kosovskog operatera KOSTT.



Tu postoji ugovor iz 2014, ali se ne primjenjuje zbog detalja oko sjevera Kosova.



„Mora da bude više dobre volje sa obje strane“, dodao je Kopač.



Pomoćnik ministra energetike Srbije Jelena Simović je na to rekla da se to ministarstvo priprema za predstojeći ministarski sastanak EZ u Sarajevu i da ne želi u ovom trenutku da iznosi „polučinjenice“ po tom pitanju.



„Član 24 ugovora kaže da moraju da budu uvažene specifičnosti ugovorne strane“, istakla je Simovićeva.



Ona je rekla da Srbija ulaže velike napore kad je riječ o „Srbijagasu“, da se rade odgovarajuće analize, kao i da tu postoje različiti aspekti i razlozi — finansijski i drugi.





