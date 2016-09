Nadan Vidošević

Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda u četvrtak je potvrdilo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Hrvatske gospodarske komore (HGK) Nadana Vidoševića optuženog da je iz institucije kojoj je godinama bio na čelu izvukao najmanje 39 milijuna kuna, oko 10 milijuna maraka.

"Optužno vijeće je dosta truda uložilo na prikrivanju djelovanja represivnog aparata i organiziranog kriminala u Hrvatskoj. To ćete vidjeti u postupku. Sve je bazirano na materijalnim dokazima, na iskazima svjedoka u postupku, nije nikakvih velikih iznenađenja bilo, ali očito cijela klima koja je stvorena i medijska kakva je vođena nije mogla nikoga ostaviti imuna", rekao je Vidošević izlazeći sa suda, javlja Hina.



Novinarima je kazao da tvrdnje o djelovanju represivnog aparata potkrepljuje i činjenica da je ispred suda i predstavnik Uskoka koji novinare "nadzire u njihovom radu". Glasnogovornik Uskoka Vuk Đuričić Vidoševiću je na to uzvratio da govori neistine.



Na pitanje da prokomentira ranije priznanje četvero svojih suosumnjičenika koji su osuđeni nakon nagodbe s Uskokok Vidošević je kazao da je to komično.



"Sami znate kakav je modus operandi hrvatskog DORH-a", kazao je Vidošević, ponavljajući da nije kriv za optužbe koje mu tužiteljstvo stavlja na teret.



Optužnicu protiv Vidoševića potvrdilo je optužno vijeće suca Siniše Pleše nakon što je Vrhovni sud odbio prigovor Vidoševićeve obrane na zakonitost dokaza vezanih uz pretrage u akciji Remorker.



Na posljednjoj sjednici optužnog vijeća u travnju sudac Siniša Pleše odbio je iz spisa izbaciti dio navodno nezakonitih dokaza, nakon čega se obrana žalila Vrhovnom sudu. No, po riječima Vidoševićeva odvjetnika Dražena Delača Vrhovni sud zauzeo je stav da su svi dokazi zakoniti. Delač pritom nije želio govoriti o detaljima slučaja prije nego što optužno vijeće odluči hoće li optužnicu potvrditi, odbaciti ili je vratiti tužiteljstvu na doradu.



Na prvoj sjednici optužnog vijeća u studenome prošle godine Vidošević je tražio i da se kao nezakoniti izdvoje iskazi četvero njegovih suoptuženika koji su priznali nedjela i nagodili se s tužiteljstvom, no i taj je zahtjev najprije odbio Županijski, a potom i Vrhovni sud.



Ključni akteri afere Remorker - vlasnik istoimene češke tvrtke Igor Premilovac, koji je prvi progovorio o cijelom slučaju te marketinški stručnjak Davor Komerički koji je Vidoševića povezao s lancem izvlačenja novca iz HGK, zatvorsku su kaznu od godinu dana pretvorili u rad za opće dobro. Premilovac osim toga u državni proračun morati uplatiti 2,9 milijuna kuna koliko je, prema nagodbi, bila njegova provizija od novca kojega je podizao preko inozemnih računa i opranog vraćao u Hrvatsku.



Na uvjetnu kaznu od 11 mjeseci, uz rok kušnje od četiri godine, nakon priznanja osuđena je vlasnica tvrtke za posredovanje nekretninama i Vidoševićeva nekretninska savjetnica Vesna Rodić. Uvjetnu kaznu, uz rok kušnje od tri godine, dobila je Jasna Mrakovčić Grubić zbog optužbi da je uz Vidoševića iz HGK izvlačila novac lažirajući kupnju umjetničkih slika. Uz to je osuđena i na 50 tisuća kuna kazne te povrat 750 tisuća kuna tvrtki koja je oštećena njenim nezakonitostima.



Vidošević je tada kazao da ne zna koji su motivi njegovih suoptuženika da ga terete, a izrazio je i uvjerenje da će srušiti optužnicu, u kojoj Uskok traži da mu se oduzme imovinska korist od čak 39 milijuna kuna. Drugi krak Remorkera protegnuo se do Hrvatskih autocesta, a kao glavni osumnjičenik u tom dijelu istrage optužen je bivši HDZ-ov ministar i zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta.

