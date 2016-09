Istanbul

Uz Hrvatsku, koja je do kraja augusta imala milion turističkih dolazaka više nego u istom lanjskom razdoblju, ove godine razloga za zadovoljstvo u realizaciji turističkog prometa ima Crna Gora, koja obara rekorde, ali i Grčka, koja je uspjela povećati brojke unatoč izbjegličkoj krizi, piše Poslovni dnevnik.

Iako bi već dogodine zbog oporavka ruskog tržišta Turska mogla vratiti barem dio gostiju, ova je godina za turski turizam bila pogubna, s gubicima između osam i deset milijardi dolara, što gotovo odgovara godišnjem turističkom prihodu Hrvatske.



Iako je uvođenjem centralnog informacijskog sustava eVisitor metoda zbrajanja bila nešto drukčija, grubo se može reći da se ove godine do kraja augusta u Hrvatskoj odmaralo gotovo devet posto više gostiju nego lani, a do početka septembra ostvaren je promet koji odgovara ukupnom lanjskom turističkom prometu (13 miliona dolazaka).



Crna Gora, koja se posljednjih godina fokusirala na snažne investicije u hotelskom sektoru i privlačenje zapadnoevropskih gostiju, bilježi još snažniji rast u augusta.



U prvih sedam mjeseci imali su 864 hiljade dolazaka (4 posto više nego lani) s 5,2 miliona noćenja, što je rast od 0,5 posto. U augustu je broj gostiju porastao za 20 posto, u prvoj polovici septembra čak 21 posto, a booking je dobar i za početak jeseni, kažu u crnogorskom Ministarstvu održivog razvoja i turizma.



Prema procjenama središnje banke, u prvih sedam mjeseci u Crnoj Gori je ostvareno oko 400 miliona eura turističkog prihoda, 15 miliona više nego lani.



Pritom se mijenja i struktura gostiju, uz rast prometa iz evropskih zemalja, pa je 54 posto porastao broj gostiju iz Nizozemske, 42 posto iz Velike Britanije, Španjolaca je 55 posto više.



- Rezultat potvrđuje zdrav, stabilan i kontinuiran rast crnogorskog turizma, zahvaljujući dobroj politici koja se zasniva na izgradnji hotelskih kapaciteta visoke kategorije, radu na dostupnosti, stalnom povećanju manifestacija i drugih sadržaja, izjavio je za Poslovni dnevnik ministar Branimir Gvozdenović, istaknuvši kako je broj turista u Crnoj Gori tri puta veći od broja stanovnika.



Grčka udruga organizatora putovanja (SETE) procjenila je da će do kraja godine Grčku posjetiti 27,5 miliona ljudi, što će biti oko pet miliona više nego lani.



Do kraja augusta Grčka je imala porast od 753 hiljade turista u odnosu na lani. Iako su zbirne brojke umirile bojazni da će grčki turizam i u ovoj godini patiti zbog izbjegličke krize, neke destinacije ipak su pretrpjele pad posjećenosti, najviše otok Kos, Samos (26%) i Mytilene (69%).

(FENA)