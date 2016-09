Aleksandar Vučić

Uložit ćemo sve napore da imamo što bolje odnose s Hrvatskom i nikome nećemo prijetiti jer nam je obostrani interes da imamo što veću razmjenu, ali ćemo znati štititi naše nacionalne i državne interese, izjavio je u nedjelju navečer srpski premijer Aleksandar Vučić.

"Želimo imati što veću razmjenu. Danas se ona približava milijardi (eura), a bila je oko 460 miliona. I to je obostrani interes. Gledat ćemo da te odnose razvijamo, i po prvi put Srbija nije u podređenom položaju. Nastavit ćemo se boriti i razvijati naše gospodarstvo", izjavio je predsjednik vlade Srbije u intervjuu za Radio-televiziju srbije (RTS).



Na pitanje da li će biti teškoća u odnosima s Hrvatskom ako na čelo vlade u Zagrebu dođe čelnik HDZ-a Andrej Plenković, Vučić je rekao kako poznaje predsjednika HDZ-a i da je on "ozbiljan čovjek", te da će i s njim i s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović Srbija nastojati izgraditi što je moguće bolje odnose.



"Nisam veliki optimist jer su Srbi glavna tema u Hrvatskoj... Lakše je bilo odnositi pobjede na diplomatskoj razini ranije, dok je bio Milanović, sad će biti teže", ocijenio je Vučić.



Srbijanski premijer nije izravno odgovorio na pitanje kako komentira tvrdnje hrvatskih medija da Hrvatska sprema "ozbiljan odgovor" na najavljenu zajedničku vojnu vježbu Srbije, Rusije i Bjelorusije, rekavši da iz Srbije nilo bilo "nikakvog odgovora" kada je Hrvatska kupovala oružje.



"Mi nismo imali nikakav odgovor kada su nabavljali 'patrije', panzer haubice i rakete. Na to smo šutjeli. Nismo kupili ništa, imamo malo novca i nastojimo razvijati svoju vojnu industriju, što radimo uspješno", izjavio je Vučić, uz opasku da "srpska vojska ima mnogo više zajedničkih vježbi" s NATO državama u okviru programa Partnerstvo za mir, nego s Rusijom.



"Ne znam što prijete. Ali, valjda je to dio nekog folklora, jer očigledno nemaju druge teme. Mi imamo - to je ekonomija", rekao je Vučić za RTS.



On je naglasio da eurointegracije i dalje ostaju strateški cilj Srbije i da na europskom putu Srbija istodobno želi "najbolje moguće odnose s Rusijom", te da ih istodobno ima i s Kinom.







Biznis.ba