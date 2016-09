Aleksandar Vučić

Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da strahuje za stabilnost zapadnog Balkana i pozvao na osnivanje carinske unije sa svim balkanskim državama i teritorijima.

"Ne bojim se za našu budućnost u ekonomskom pogledu ... ali potrebna nam je zapravo politička stabilnost u regiji. Zbog toga ćemo uložiti puno napora, puno vremena da osiguramo takvu vrstu političke stabilnosti", rekao je Vučić u intervjuu za AFP uoči posjeta Francuskoj.



Premijer Srbije konstatirao je da suradnja među susjedima nije bila laka poslije "ne samo desetljeća, već i stoljeća mržnje i ratova".



"Moj san je da imamo carinsku uniju sa svim balkanskim državama, svih teritorijima, sa svima. To je moj san. Da imamo jedinstveno tržište", rekao je Vučić, prenosi Tanjug.



To, kako je objasnio, ne bi bila još jedna Jugoslavija, jer svi imamo svoje države i nitko ne traži ni "veliku Srbiju" ni "veliku Hrvatsku", već tržište koje bi dovelo do toga da ljudi budu bogatiji i da u ovoj regiji budu bolje i veće tvrtke.



Vučić je rekao da je naročiti probleme odnos između Srba i muslimana u regiji.



On je ocijenio da povjerenje između Beograda i Prištine poboljšano, ali je ponovio da Srbija neće dozvoliti da Kosovo postane članica Ujedinjenih naroda.



Govoreći o europskim integracijama, Vučić je istaknuo entuzijazam svoje vlade u vezi priključenja EU, unatoč skepticizmu koji povodom proširenja postoji u Uniji, ali i među sedam milijuna stanovnika Srbije.



"Imamo većinu ljudi koja misli da EU šteti našim nacionalnim interesima, to je činjenica. To ne mogu poreći", rekao je Vučić.



On je, međutim, odbacio ideju da Srbija balansira između Europe i svog bliskog saveznika Rusije, navodi AFP.



"Mi smo na našem putu ka EU. Jedina razlika jest to da bismo voljeli da ostanemo u vrlo dobrom odnosu s Rusima", rekao je Vučić.





Biznis.ba / FENA