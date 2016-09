T. C.

Crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić i predstavnici italijansko-ruskog konzorcijuma "Eni-Novatek" potpisali su danas u Podgorici ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore, čime može da počne istraživanje nafte i gasa na crnogorskom primorju.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i crnogorski premijer Milo Đukanović, koji je rekao da je ovo veliki događaj za Crnu Goru.



"Koristeći norveški sistem, stvorićemo fond za naftu i gas čime ćemo odvajati sredstva za državni budžet. Izražavam zahvalnost našim partnerima koji će uložiti znatna sredstva u ovo istraživanje i pri tome će snositi sav rizik", rekao je Đukanović.



On je istakao da zemlje koje su energetski nezavisne imaju svoju stabilnost.



"Potpisivanjem ovog ugovora otvoren je put za istraživanje gasa i nafte, na što smo čekali vijekovima", poručio je Đukanović.



Kavarić je naveo da je put do današnjeg potpisivnja trajao sedam godina.



"Možda zvuči dugo, ali učili smo od najboljih da ne bismo pravili greške", rekao je Kavarić.



On je naveo da su matične kompanije potpisale ugovor prema kojem bi se nadoknadila šteta uzrokovana istraživanjem i eksploatacijom nafte i gasa.



Kavarić je izrazio nadu da će biti nastavljena dosadašnja uspješna saradnja.



U ime konzorcijuma "Eni-Novatek" ugovor su potpisali Karlo Vito Ruso i Andrej Popov.





Biznis.ba / SRNA