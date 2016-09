Foto: Ilustracija

Nužno je da Srbija provede reforme kako bi se stvorili ekonomski i poslovni uvjeti za privlačenje novih investicija u energetskom sektoru. To je izjavila zamjenica pomoćnika državnog tajnika SAD zadužena za energetiku Mary Warlick, koja je govorila i o važnosti LNG-terminala na Krku u smislu sigurne opskrbe plinom Europe i Srbije.

Ona je za dnevni list Politika kazala da su prvenstveno potrebna ulaganja u obnovljive izvore energije, jer Srbija ima veliki potencijal za to.



"Potrebne su promjene pravnog okvira, prije svega zakona koji bi omogućavali da se zemlja opskrbi zelenom energijom koja automatski utječe na smanjenje štetnih plinova u atmosferu. Što više koraka napravi u tom pravcu Srbija će biti energetski sigurnija", kazala je Warlick. Srbija se obavezala da će do 2020. dobivati 27% energije iz tih izvora.



Ona je dodala i da ohrabruje to što je na nivou države dogovoreno da će doći do postepenog povećanja cijene struje, naglasivši da cijena struje mora biti tržišna, a taj novac koji se dobije može iskoristiti za nova ulaganja. Warlick je naglasila i da je s predstavnicima srpske vlade razgovarala o energetskoj sigurnosti i diverzifikaciji, koju smatra važnom za Europu i za regiju.



"Primjetna je ovisnost jugoistočne i centralne Europe od samo jednog izvora opskrbe plinom, zbog čega je važno da dođe do promjene, odnosno da postoje i različiti izvori, pravci i načini opskrbe, jer će samo tako će doći do sigurnosti u energetskom sektoru", navela je ona.



Warlick je dodala i da SAD nisu imale nikakvu ulogu u odlučivanju o gradnji plinovoda Južni tok, kao i da je odluka o odustajanju od tog projekta došla od Europske unije koja je zamolila Bugarsku da prestane sa izgradnjom kako bi se taj projekt usuglasio sa Trećim energetskim paketom i pravilima i regulativama koje važe u EU. Ona je naglasila i da prioritet Srbije u trenutku kada zemlja plin dobiva samo iz jednog pravca preko Ukrajine, treba biti povezivanje sa bugarskim plinovodom, ali da se razmotri i korištenje ukapljenog prirodnog plina koji stiže iz Amerike i Australije.



Warlick je istaknula da SAD i Europa snažno podržavaju gradnju LNG terminala na Krku, jer bi taj plin opskrbljivao jedan dio Europe i ovu regiju, ali da u tom poslu mnogo toga ovisi od hrvatske vlade, a problem je i nedostatak infrastrukture. Prema njenim riječima, pitanje je i da li bi više novih plinovoda u Europi zaista odgovorilo potrebama opskrbe energijom iz više izvora.



"Svaki novi plinovod je nova infrastruktura i zahtjeva mnogo novaca. Mi ne smatramo da će Južni tok, Turski tok ili Sjeverni tok 2, to omogućiti. Značajnije je razmišljati o plinovodima koji su nedovoljno iskorišteni, a već postoje, umjesto što govorimo o novim", naglasila je ona.



