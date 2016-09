TE Pljevlja

Skupština akcionara Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) usvojila je danas odluku o izgradnji i odobrila ugovore za drugi blok Termoelektrane (TE) Pljevlja, a ukupna vrijednost te investicije iznosi 324,5 miliona eura, javlja Anadolu Agency (AA).

Prema prihvaćenoj Studiji izvodljivosti koju je uradila kompanija Deloitte, drugi blok TE biće instalisane bruto snage ne manje od 254 megavata (MW) i neto efikasnosti 39,5 odsto.



Akcionari su prihvatili finalnu ponudu češke kompanije Škoda Praha kao najbolju u postupku po javnom pozivu i donijeli odluku o odobravanju ugovora o izradi Glavnog projekta i o izgradnji drugog bloka TE.



Prema ugovorenom, finansije se obezbjeđuju do 30 odsto iz sopstvenih sredstava investitora i do 85 odsto od finansijskih institucija koje treba da obezbijedi Škoda Praha.



„Ukoliko se ne postigne sporazum sa finansijskim i osiguravajućim institucijama koje je obezbijedila i predložila Škoda Praha, investitor će preostali iznos do 85 odsto vrijednosti investicije finansirati iz sopstvenih sredstava ili kredita”, saopšteno je i usvojeno na vanrednoj Skupštini akcionara kojom je predsjedavao izvršni rukovodilac Direkcije za ljudske resurse Ranko Vojinović.



Predsjednik Odbora direktora EPCG i koordinator radne grupe za pripremu izgradnje drugog bloka TE Pljevlja Srđan Kovačević ocijenio je da Crna Gora ima ogroman, na žalost, neiskorišteni potencijal.



„Od 1982. godine nijesmo imali nijedan veći energetski izvor. Crna Gora je od 1999. godine zaključno sa prošlom godinom platila za uvoz električne energije 950 miliona eura. Računica pokazuje da je od 2003. do 2013. godine po tom osnovu plaćeno oko 800 miliona eura i mora se postaviti pitanje kako se nešto prije nije uradilo na proizvodnji iz sopstvenih izvora“, kazao je Kovačević.



On je ocijenio da je odluka o izgradnji drugog bloka izuzetno važna za EPCG, ali i državu i lokalnu zajednicu, jer su višestruki benefiti i za pljevaljsku opštinu. Kovačević je, govoreći o značaju izgradnje drugog bloka, kazao da bi se realizovali i ciljevi iz Strategije razvoja energetike koja je definisala prioritete do 2030. godine.



“Pokazatelj značaja tog energetskog objekta je i što će proizvodnja biti konstantna, što je jako važno za stabilnost sistema. Uz to, planirana je i elektrifikacija Pljevalja, čime će se ekološko zagađenje, čiji su glavni uzročnik lokalna ložišta, u značajnoj mjeri riješiti”, ocijenio je Kovačević.



Prema njegovim riječima, TE će se uraditi prema najstrožijim evropskim standardima, koji podrazumijevaju da će emisija čestica biti ispod deset miligrama po metru kubnom, a emisija azota i sumpordioksida u granicama koje nalaže EU ispod 150 ili 200 miligrama po metru kubnom.



Kovačević je podsjetio da je proces priprema trajao tri godine, rađene su tri studije, pregovori trajali prilično dugo, a značajno smanjena cijena za oko 20 miliona eura.



”Evropska komisija potvrdila je da je cijeli postupak bio javan i dala je zeleno svijetlo za ovaj projekat”, rekao je Kovačević.



Biznis.ba / AA