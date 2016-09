T. C.

Prema prvim podacima sistema eVisitor i eCrew (nautički charter), odnosno na temelju izvršenih prijava i odjava od 1. januara do 9. septembra, u Hrvatskoj je realizirano ukupno 13,63 miliona dolazaka i 80,24 miliona noćenja, podaci su Hrvatske turističke zajednice, prenosi Anadolu Agency (AA).

Kako su naveli, riječ je o izvrsnom rezultatu obzirom da je, prema evidenciji turističkog prometa sistema turističkih zajednica, u cijeloj prošloj godini ostvareno 80,02 miliona noćenja. Također, navedeni je rezultat dokaz kako turisti u Hrvatskoj ostaju duže i kako je sustav eVisitor znatno doprinio urednijoj evidenciji turističkog prometa.



S postignutim brojkama izuzetno je zadovoljan ministar turizma Anton Kliman koji je naglasio da je ova sezona najbolja turistička godina u hrvatskoj historiji.



„Od početka godine ostvarili smo preko 80 miliona noćenja te time premašili rezultate koji su ostvareni tokom svih 12 mjeseci 2015. godine. Ti rezultati ne bi bili mogući bez zajedničke saradnje javnog i privatnog sektora, inovativnosti i predanosti radu svih naših turističkih djelatnika. Hrvatski turizam pokretač je koji spaja i povezuje različite gospodarske sektore i stoga bih ovim putem želio čestitati svima u turističkom sektoru, ali i zahvaliti svima vama koji ste indirektno pridonijeli i omogućili da ove godine ostvarimo ovakve rezultate. Do kraja turističke godine ostalo je još vremena i vjerujem da će nam rezultati koje ostvarimo u predstojećim mjesecima biti samo poticaj i motivacija za daljnje uspjehe te da ćemo još jednom pokazati da je hrvatski turizam uistinu svjetski konkurentan“, poručio je ministar Kliman.



Da je riječ o izuzetnom uspjehu potvrđuje i direktor Glavnog ureda HTZ-a Ratomir Ivičić naglasivši kako nije lako u samo devet mjeseci prestići rezultate ostvarene tokom cijele prošle godine.



„Sezona je rekordna i to doista sada možemo reći bez imalo suzdržavanja. Međutim, rekordi sami po sebi nisu naš cilj. Oni su isključivo rezultat predanog rada, dobre pripreme i na koncu realizacije od strane svih turističkih subjekata. To je naš cilj i ove smo godine u tome bili i više nego uspješni. Tu su i prihodi kao također jedan od važnijih pokazatelja uspješnosti sezone, a prema našim procjenama i oni će biti iznad naših očekivanja“, izjavio je direktor Ivičić.





