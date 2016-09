T. C.

Slovenija je štedišama stare Ljubljanske banke isplatila 54 milijuna eura u devet mjeseci otkako je počela primati njihove zahtjeve za povratom stare devizne štednje.

Fond Republike Slovenije za nasljedstvo do sada je izdao više od 7.000 informativnih izračuna za povrat štednje u ukupnoj vrijednosti od 85 miliona eura, od kojih je pravomoćno postalo 4.200 izračuna i na temelju njih isplaćeno je 54 milona eura.



Protiv dosad izdatih informativnih izračuna podnijeto samo 55 prigovora, što predstavlja manje od jedan posto.



Osim toga, trenutno nije u toku ni jedan sudski postupak koje bi štediše pokrenule zbog rješenja izdanog na temelju njegovog prigovora na informativni izračun.



Štediše inače imaju 30 dana za prigovor na informativni izračun i mogućnost sudske zaštite ako niti naknadnim rješenjem nisu zadovoljne.



Isplata deviznih štediša nekadašnje filijale Ljubljanske banke u Sarajevu još nije počela jer treba pričekati da se izvrši skeniranje dijela dokumentacije banke koja se nalazi u Banjoj Luci. Skeniranje u Sarajevu završeno je prošlog mjeseca i postoji mogućnost da isplate počnu do kraja godine, objavio je ured za komunikacije slovenske vlade.



Odluku o vraćanju nekoć spornih depozita za koje je Ljubljana tvrdila da ih valja rješavati u sklopu sukcesije nekadašnje države slovenska vlada donijela je temeljem zakona prije dvije godine, nakon što je Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu utvrdio da je država kao osnivač i vlasnik te banke odgovorna za povrat sredstava na isti način kako je to učinila prije dvadesetak godina za štediše u Sloveniji.



Prema izračunima slovenske vlade, oko 230.000 štediša Ljubljanske banke u Hrvatskoj i Sloveniji trebali bi ukupno dobiti 258 miliona eura, a dug bi trebao biti podmiren u roku od dvije godine, ako uz zahtjev podnesu sve potrebne dokumente koji se u Ljubljani verificiraju.





Biznis.ba / FENA