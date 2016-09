Sunčani dani i temperature preko 30 stepeni čine da zima djeluje veoma daleko. Ipak, sredina oktobra će stići veoma brzo, sto znači i početak grijne sezone.

U mnogim domaćinstvima već se pravi računica – kako pregurati predstojeću zimu sa što jeftinijim računima za grijanje.



Građani koji žive u soliterima mogu da biraju ili centralno grijanje, ako ga imaju, ili eventualno da se griju na električnu energiju.



Vjerovatno će najjeftinije grijanje kao i prethodnih godina biti grijanje na drva i najjeftinije vrste uglja, znači na lignit.



Smilja Čubrović, vlasnica stovarišta „Kreka” na beogradskom Dorćolu kaže da sugrađani još ne kupuju ugalj u većim količinama. “Prvo priprema za školu, pa zimnica, a onda grijanje”, dodaje Smilja.



Na pitanje šta se najviše traži, Smilja kaže da se najviše traži kameni ruski, Banovici, sušeni Vreoci. To su najtraženiji ugljevi na stovarištu.



“S obzirom da je cijena ostala ista još od prije tri godine nećemo je mijenjati sve dotle dok rudnici ne uvećaju cijene”, dodaje ona.



Cijena uglja ide od 11.300 dinara po toni za domaći sušeni, pa do skoro 20.000 za kameni ruski. Procjenjuje se da je za objekat od 100 kvadrata potrebno oko pet tona uglja po sezoni. Za to vrijeme oni koji žive u stanovima imaju fiksnu cijenu, prenosi B92.



Jelica Putniković kaže da je potrebno prijeći na grijanje po utrošku, a ne po kvadratnom metru?



“Radi se o tome da se do podstanice dovede toplotna energija, tu elektrane stave mjerač, u zgradama na svakom radijatoru postoji mjerač. Neka firma bi trebalo da to objedini, znači izračuna koliko je ko mjerača stavio u stan, da to očita i da se na osnovu toga izračuna koliko koji stan troši”, ističe Putniković.



Biznis.ba